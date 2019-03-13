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AK Partili Aydın: Cumhur İttifakı’nı tarih yazacak

Ak Parti Antalya milletvekili İbrahim Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Akseki ilçesindeki vatandaşlarla buluşarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

13 Mart 2019 Çarşamba 09:23
AK Partili Aydın: Cumhur İttifakı’nı tarih yazacak

Ak Parti Antalya milletvekili İbrahim Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Akseki ilçesindeki vatandaşlarla buluşarak, çeşitli ziyaretlerde bulundu. Aydın, " Bundan 100 sene sonraki tarih kitaplarında Cumhur İttifakı anlatılacak." dedi.

 

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Cumhur İttifakı Ak Parti Akseki Belediye Başkan Adayı İbrahim Özkan, Akseki İlçe Başkanı Veysel Demir ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan Ak Parti heyeti seçim çalışmaları kapsamında Akseki’nin Güçlüköy ve Taşlıca mahallelerinde ziyarette bulundu.

 

Güçlüköy mahallesinde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı tamamlanan alt yapı çalışmalarının ardından 11 kilometrelik mahalle yolunda yapılan çalışmaları da inceleyen Aydın, Güçlüköy mahallesinde ve Taşlıca mahallesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla bir araya geldi.

 

Akseki’de Cumhur İttifakı’nın adayı İbrahim Özkan’a destek isteyen Aydın, Antalya merkez ve tüm ilçelerimizde Cumhur İttifakı adaylarının seçimlerden başarıyla çıkacağından emin olduklarını ve bu yönde çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

 

Milletvekili İbrahim Aydın, Cumhur İttifakı’nın çok önemli bir işlevi yerine getirdiğini belirterek, "Bundan 100 sene sonraki tarih kitaplarında Cumhur İttifakı anlatılacak. Cumhur İttifakı’nı tarih yazacak. Milletin bekası ve geleceği söz konusu olduğunda, 15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından AK Parti ve MHP’nin bütün çıkarlarını bir kenara koyarak nasıl bir araya geldiği yazılacak. Bugün bunu biz sahadaki çalışmalarımızda çok net görüyoruz. Aslında her iki partinin mensupları birbiriyle zaten et ve tırnak gibiydi, şimdi Cumhur İttifakı’yla bu birliktelik daha da pekişti" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 09:23
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