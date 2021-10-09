AK Partili Aydemir’den muhalefete tepki: Cumhuriyet karşıtlarıyla yol yürüyor, eskiye özlem duyuyorlar

MEHMET ÖZMEN / ANKARA

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, muhalefette yaşanan gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Muhalefetin hali içler acısı, evlere şenlik bir halde”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ısrarla dile getirdiği “Türkiye’de muhalefet problemi var.” sözüne atıfta bulunan İbrahim Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“2023 seçimleriyle birlikte yeni bir muhalefetin şekilleneceğini göreceğiz. Muhalefet de kendini çok daha özel bir pozisyonda dizayn edilmiş hale getirecek. Bu mesele hakikaten çok önemli ve değerli bir meseledir. Muhalefetin hali içler acısı, evlere şenlik bir haldir.”

“CHP, Cumhuriyet karşıtlarıyla yürüyor”

“Bakın HDP, CHP ve İyi Parti nerede duracaklarını dahi bilemez haldeler. Kendilerini tarif edilemez bir hale getirdiler.” diyen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“CHP, ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu partiyiz’ diyor. Ama öte yandan ise Cumhuriyet’e kastedenlerle ittifak ediyorlar. HDP, tam da Cumhuriyet’i yok etmek üzere konuşlanmış, yerleştirilmiş bir siyasi olgudur. PKK’nın temsilcisi olduklarını zaten kendileri söylüyorlar. On binlerce insanımızın kanında parmağı olan bir yapının siyasetteki uzantısıyla CHP birlikte yol yürüyor. CHP, şu anda Cumhuriyet karşıtlarıyla bir arada yürümeye çalışıyor.”

“İyi Parti de PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile ittifak ediyor”

CHP ve diğer benzemezlerin milletin sorunlarına yönelik, eğitim, sağlık ve ulaşım alanına ilişkin hiçbir projelerinin bilinmediğine dikkat çeken İbrahim Aydemir, İyi Parti’yi de şu sözlerle eleştirdi:

“MHP’den ayrılırken ‘MHP yeterinci milliyetçi davranmıyor, yeterince HDP’ye tepki vermiyor’ iddiasıyla ayrılıp İyi Parti’yi kuranlar, bugün PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile beraber ittifak ediyorlar. İstanbul’da toplu taşıma araçlarını, vatandaşlarımız topluca ittirerek götürüyorlar. Allah muhafaza, bu muhalefet hükümet olsa aynı halin bütün hayatın numunelerine yansıyacağının göstergesidir. Muhalefet tarif edilemez, acınacak bir haldedir.”

“CHP, ‘FETÖ ve PKK’lıları affedeceğiz’ diyor!”

CHP’nin ‘KHK’lılara’ yönelik açıklamasını değerlendiren İbrahim Aydemir, “CHP’liler, ‘KHK’lıları bütünüyle affedeceğiz.’ diyor. ‘KHK’lılar’ dediğiniz kimdir kardeşim? Bu milletin iradesine kasteden, Meclis’i bombalayan, terörize bir yapının ortaya çıkmış halidir bunlar. Siz, ‘bunları affedeceğiz’ diyorsanız, öyleyse siz bunlarla daha önce ortaktınız demektir. Ortak hareket etmişsiniz demektir. Bu söyleminizle ‘Biz FETÖ’yü affedeceğiz’ diyorsunuz. ‘Biz, bölücü PKK’lı vatan hainlerini affedeceğiz’ diyorsunuz.” şeklinde konuştu.

“Mürteci ifadesinin tam tarifi muhalefete yakışıyor”

Mulafetin ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan İbrahim Aydemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle muhafetin bir damarı Müslüman gördüklerinde ‘mürteci’ etiketi yapıştırıyorlar ya… ‘Mürteci’ ifadesinin tam tarifi işte bunlara, muhalefete yakışıyor. Muhalefet Türkiye’yi sürekli geriye götürmek istiyor ve sürekli eskiye özlem duyuyor. Muhalefetin işi sürekli yalan, iftira ve üretmektir.”