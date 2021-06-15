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Gündem AK Partili Aydemir’den fotoğraflı algı çabasına sert tepki! “Uyduruk yayınlarla Türkiye’yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır”
Gündem

AK Partili Aydemir’den fotoğraflı algı çabasına sert tepki! “Uyduruk yayınlarla Türkiye’yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır”

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen bir fotoğrafa tepki göstererek, “Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-06-15 15:20:00 -
AK Partili Aydemir’den fotoğraflı algı çabasına sert tepki! “Uyduruk yayınlarla Türkiye’yi, liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır”

 Yeni Akit/Ankara 

AK Parti'li Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, NATO Zirvesi'nin ana oturumunun başlamasından önce Erdoğan ile Biden'ın selamlaşması öncesinde çekilen ve uluslararası medyaya servis edilen bir fotoğrafı eleştirdi. İki liderin karşılaşmasına ilişkin videoyu bütün dünyanın görmesine rağmen kalleşçe, haince yayınlar yapıldığını söyleyen Aydemir, fotoğrafın tam tersi bir durumun olduğunu ifade etti. Erdoğan'ın, delikanlıca duruşunu, milli duruşunu bütün dünyanın bildiğini dile getiren Aydemir, şunları söyledi: “Başta da Biden biliyor. Bu işte Biden'ın bir kabahati yok elbette ancak, Türkiye düşmanları böylesine düşük ve sakat paylaşımlar yapıyorlar. Bunları kınıyoruz, lanetliyoruz. Dünyada liderler içerisinde en tecrübeli isim Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Bütün dünya bunu ifade ediyor. Öyleyse böyle kalleşçe yayınlara gerek yok. Böylesine ucuz, üçüncü dünya ülkelerinin yapacağı uyduruktan yayınlarla Türkiye'yi ya da liderimizi aşağıya çekmek beyhude bir uğraştır. Böylesine basit ayak oyunlarına meyletmek, bu tür ucuz işlerle uğraşmak bizim lügatimizde yok; bu muhalefetin lügati, tarzı. Milletimiz bunları görüyor, gerektiğinde derslerini verecek”

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