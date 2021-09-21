AK Partili Aydemir'den CHP’ye ‘Mavi Vatan’ ve ‘HDP’ tepkisi

Aydemir, “Mavi Vatan kavramına karşı olduğunu söylüyor. Denizlerdeki hakkımızın gasbedilmesini açıkça savunuyor. Utanma yok, böyle bir siyaset olur mu? Ben sefir demiyorum, sefil diyorum ona. Bu ifadeleri sefir ifadesi değil. Bunların eline fırsat geçse Türkiye ne hale gelir?” dedi. Kılıçdaroğlu’nun, Kürt sorununu çözmek için HDP’nin meşru bir organ olarak görülebileceğine ilişkin açıklamasına da tepki gösteren Aydemir, “Bir defa bile PKK’yı kınamamış bir siyasi yapının, Kürt meselesini çözeceğini söyleyebilecek kadar hakikatlerinden bihaber hal var” dedi.