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Siyaset AK Partili Aydemir: Türk milletinin Cumhurbaşkanına güveni tamdır
Siyaset

AK Partili Aydemir: Türk milletinin Cumhurbaşkanına güveni tamdır

AK Parti Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM’de düzenlediği basın toplantısında milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a gösterdiği teveccüh, sadakat ve vefayı, ‘Milli iradenin eşsiz feraseti’ olarak tanımladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:12:00 -
AK Partili Aydemir: Türk milletinin Cumhurbaşkanına güveni tamdır

Seçim sürecinde Cumhur İttifakı'nın ne istediğini bildiğini ve adayının net olduğunu anlatan Aydemir, "Cumhur İttifakı'nın siyaset orijininde millet vardır, millete hizmet vardır” dedi.

Muhalefetin hala bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemediğini belirten Aydemir, İYİ Parti'nin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığına itiraz ettiğini belirterek, "Çünkü Kılıçdaroğlu aday olursa onun ardından büyük bir hayal kırıklığı çıkacak. Milletimiz ise kararını vermiş durumdadır. İnşallah çok daha özel ve yüksek bir oy oranıyla Cumhurbaşkanımızı yeniden seçeceğiz. 2028 yılına kadar ülkemiz çok daha özel mesafeler alacak. Türkiye’de asrın afetinin yaşandı. Bir deprem fırtınası yaşanmaya da devam ediyor. Bu depremin yaralarını kim sarar, bu yaşanan yıkıntıyı kim ayağa kaldırır? Elbette Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ayağa kaldırır. Cumhur ittifakı, AK Parti kaldırır. Yaraları sarar, şehirleri yeniden inşa ve ihya eder. Milli iradenin basiret ve feraseti bunu söylüyor. Milletimizin Cumhurbaşkanına güveni tamdır. Allah'ın izniyle milli irade kendisine her daim önder olan Cumhurbaşkanımızı yine tercih edecektir” ifadelerini kullandı.

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