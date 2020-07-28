AK Parti'li Aydemir: "Sosyal medya düzenlemesi teklifi toplumdan büyük bir kabul görüyor"

TBMM (AA) - AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifin toplumdan büyük bir kabul gördüğünü söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM'nin gündeminde hayati bir yasanın görüşüldüğüne dikkati çekti.

Sosyal medya düzenlemesine ilişkin teklifin toplumun her kesimine bir şekilde dokunacak bir gelişme olduğuna işaret eden Aydemir, bu alanda yapılacak düzenlemenin, olmazsa olmazları arasında bulunduğunu kaydetti.

Aydemir, kimi kesimlerin, siyasi muhalif oldukları için hak etmedikleri bir ifadeyle karşı duruş sergilediğini ve özgürlükleri kısıtladıklarını iddia ettiklerini bildirdi.

AK Parti'ye uymayan, hayatın her alanındaki özgürlüklerin genişlemesine inat bir ithamla karşılaştıklarını söyleyen Aydemir, "Oysa tam tersi. Biz insanlarımızın huzur üzere yaşaması için, insanlarımızın hayattan lezzet alarak hayatı götürmeleri için böyle bir teklif getirdik." diye konuştu.

"Teklif toplumdan büyük bir kabul görüyor, büyük bir yürek ferahlamasıyla karşılanıyor." değerlendirmesinde bulunan Aydemir, bu aşamada ortada isteyenin istediğini yapabildiği bir zemin bulunduğunu söyledi.

Aydemir, devletin, milleti huzur içinde yaşatan bir olgu olduğuna işaret ederek, bunu yapma adına TBMM'de böyle bir yasama çalışmasının içinde bulunduklarını kaydetti.

- "Z kuşağı" değerlendirmesi

Gençler için "Z kuşağı" tabiri kullanıldığını ifade eden Aydemir, genç zihinlerin farklı zeminlere yönlendirebilmek için oluşturulmuş suni bir kavram olduğunu dile getirdi.

Aydemir, gençleri kategorize etmeyi suni bir tavır ve tefrik edici bir yaklaşım olarak gördüklerini ve gençlerin yekpare bir yapı olarak milletin geleceğini ifade ettiğini bildirdi.

"Gençlere önem veren anlayışın adı 'AK' anlayıştır, AK Parti anlayışıdır." diyen Aydemir, "Z kuşağı" kavramını reddettiğini ve bu kavramı kullanmanın gençlere haksızlık olacağını söyledi.

Yunanistan'da Türk bayrağının yakılmasına tepki gösteren Aydemir, yapanları lanetle andığını belirtti.