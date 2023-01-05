AK Partili aydemir: Meral Akşener, EYT’nin çözülmesinden rahatsız

Aydemir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Akşener’in, EYT düzenlemesine ilişkin olarak, “Sandık korkusu işte böyledir” dediğini hatırlatarak, “Meral Akşener, EYT’nin çözülmesinden rahatsız, tıpkı Ayasofya’nın açılmasından rahatsız olduğu gibi” ifadesini kullandı. Ali Babacan’ın Türkçe’ye yönelik sözlerini de hatırlatan Aydemir, şöyle devam etti: “Sen sükut ediyorsun. ‘MHP, milliyetçilik yapmıyor’ diyordun. Şimdi senin, sandık korkusundan bırak Babacan’ı, Kılıçdaroğlu’nu PKK’lılara sesin çıkmıyor. Sandık korkusu, ülkeyi böleceklerini açıkça söyleyen, ‘özerk yönetim anlayışını getireceğiz’ diyenlere karşı seni sessiz bırakıyor mu bırakmıyor mu?”