AK Parti'li Atabek şalvar giyerek ıspanak hasadı yaptı

SAKARYA (AA) - AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, şalvar ve yemenisini giyerek Erenler ilçesinde devam eden ıspanak hasadına katıldı, traktörle mısır tarlası sürdü.

Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş ile Karakamış Mahallesi'ndeki mısır ekimi için hazırlanan tarlayı gezen Atabek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada traktöre binen Milletvekili Atabek, hazırlanan alanı traktörle sürdü.

Atabek, yaptığı açıklamada, mısır münavebe uygulamasının 1 yıl daha ertelendiğini belirterek, "Sakarya mısır noktasında çok mümbit topraklara sahip, nemli yapısından iyi bir mısır hasadı alınabiliyor. Tarım bizim için olmazsa olmaz, insanın en temel ihtiyacı tarım. Soframızı tarımdan gelen sebze ve meyvelerle dizayn ediyoruz. Özellikle pandemi döneminde sağlıklı beslenme insan sağlığı için çok kıymetli. Bu yüzden hem toprağımıza iyi bakacağız hem de tarımımızı geliştireceğiz." diye konuştu.

- Şalvar giyip ıspanak hasadı yaptı

Daha sonra Erenler ilçesi Küçükesence Mahallesi'nde ıspanak hasadının yapıldığı tarlayı ziyaret eden Milletvekili Atabek, şalvar ve yemeni giyerek çiftçi kadınlara yardım etti, onlarla sohbet etti.

Sulama yapabilmek için yardım isteyen çiftçilerin talebiyle ilgili dosya hazırlanmasını isteyen Atabek, konunun takipçisi olacağını bildirdi.

Sakarya'da 8 dönüm arazide ıspanak ekimi yapıldığını belirten Atabek, "Bu mümbit topraklarda yetişen ıspanaklar, farklı şehirlerimize de gönderilerek vatandaşlarımızın sofralarını süslüyor. Ekiminden hasadına kadar zorlu evrelerden geçiyor ıspanak. Kendim de girdim kestim, çalışan kardeşlerimize Allah güç kuvvet versin. Zor şartlar altında üretim gerçekleştiren, ekiminden hasadına, hasadından sofralarımıza gelen süreçte yılmadan çalışan çiftçilerimize ve tarım işçilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Atabek, aynı mahallede 5 bin metrekare kapalı alanda 25 milyon marul fidesi üretimi yapılan serayı da gezerek işletme sahibine bol kazanç diledi.