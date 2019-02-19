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AK Partili Amber Türkmen: Siyaset, iyilik ve hizmet yarışındaysanız anlamlıdır

Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı Amber Türkmen 31 Mart seçimlerine ilişkin değerlendirmesinde; "Siyaset, iyilik ve hizmet yarışındaysanız değer kazanır. Adaylığımı, siyasete değil, insana hizmet için atılmış bir adım olarak görüyorum" dedi.

19 Şubat 2019 Salı 14:04

Taha Emre ÖZDEMİR / ANKARA- AK Parti Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 31 Mart seçimlerine ilişkin Yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. Türkmen, yerel seçimleri insanlara ulaşmak ve hizmet edebilmek anlamında çok önemli bulduğunu belirtirken; "İyilik ve hizmet yarışındaysanız siyaset çok değerli ve anlamlıdır. Yaşadığım yere hizmet etme şansıyla karşı karşıya olduğumu düşünüyorum. Bu adımı siyasete değil, insana hizmete atılmış olarak değerlendiriyorum. Sahamız sıcacık ve insanlarımız sevgi dolu. Bunun için de çok güzel çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel projelerimiz var. Kararlı ve azimliyim. Arkadaşlarımızla birlikte çok güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Zor bir bölgede yarıştığının farkında olduğunu vurgulayan Türkmen, başarılı olacağına olan inancını şöyle anlattı:

"İnşallah 31 Mart akşamı, Çankaya'yı yeni bir Çankaya ile tanıştıracağız"

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:04
  1. AK Parti Çankaya İlçe Belediye Başkan adayı Amber Türkmen

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