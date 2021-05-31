AK Partili Alpay Özalan'dan muhabire saldıran İYİ Parti'ye tepki

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AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır’ın muhabire yönelik saldırısına tepki göstererek, “Kendilerine hakaret yağdıran HDP'li vekillere ittifakları bozulmasın diye susuyorlar, işini yapan basın mensuplarına saldırıyorlar.” ifadesini kullandı.

Akşener'den Hatay'a ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı çocuk katili İsrail Başbakanı Netenyahu’ya benzetmesinin hemen ardından Rize’ye giderek provokasyon yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Akşener’in ziyaretleri sırasında kendisini takip etmek isteyen A Haber Muhabiri Halil İbrahim Uğur'a ve kameramanı provokatörlükle suçlanarak izin verilmedi.

İYİ Partili vekilden muhabire saldırı

İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, A Haber Muhabiri Uğur'a "Çıkın gidin buradan" diyerek saldırdı.

Diğer partililerin de kendisine tepki gösterdiğini söyleyen Uğur, "Bize küçük de olsa sataşmalar vardı. Ancak buradaki esnaf ziyaretleri sırasında hem şahsıma hem de kameraman arkadaşım Fatih Çakmak'a yönelik saldırı oldu" dedi.

Alpay Özalan'dan İYİ Parti'ye tepki

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, muhabire yönelik çirkin saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'ye tepki gösterdi.

Özalan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullandı:

"Sabah akşam basın özgürlüğünden bahsedenlerin gerçek yüzü! Meral Akşener'in akrabası İP milletvekili Ümit Dikbayır, gazetecilere saldırıyor. Kendilerine hakaret yağdıran HDP'li vekillere ittifakları bozulmasın diye susuyorlar, işini yapan basın mensuplarına saldırıyorlar."