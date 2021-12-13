AK Partili Alpay Özalan'dan hodri meydan: Boynumun borcudur!

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HDP'li Nusrettin Maçin'in Meclis'teki 'Kürdistan' sözleri ve ardından yapılan ceza oylamasında CHP'nin 'evet' oyu kullanmaması nedeniyle TBMM'de gerginlik yaşanmış, AK Parti İzmir Miletvekili Alpay Özalan da duruma tepki göstermişti. Bu tavrının ardından muhalefet ve muhalif medya tarafından hedef gösterilen Özalan, olaya ilişkin sosyal medya hesabından video yayımlayarak meydan okudu.

HDP'li vekilin sözleri Meclis'i kızıştırdı

HDP Şanlıurfa Milletvekili Nusrettin Maçin’in TBMM’de gerçekleştirdiği konuşmada, "Kürdistan'a özgürlük şiarıyla iktidar olacağız" sözleri gerginliğe neden oldu. Gazi Meclis’te kullanılan skandal ifadelerin ardından HDP’li vekil hakkında ceza oylamasına gidildi.

CHP, 'Kürdistan' söylemine iştirak etti

Oylamada CHP’nin ‘evet’ oyu kullanmaması ve ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret etmesi gerginliği tırmandırdı. CHP’ye tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, muhalefet ve muhalif yanlısı medya tarafından hedef gösterildi.

Özalan bunun ardından sosyal medya hesabından bir video yayımladı.

Alpay Özalan'dan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e güvenerek HDP’nin Meclis’te ‘Kürdistan’ ifadesini kullandığını söyleyen Alpay Özalan şöyle konuştu:

HDP’yi iktidar ortağı yapıp sinsi planların önünü açmak istiyorlar. Zaten HDP’li o hadsizin sözlerinin ardından ceza verilmesi için yapılan oylamada CHP, ‘evet’ oyu bile kullanmadı. Yani bölücü sözlerin yanında durdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler

CHP’nin bunun üzerine iki yüzlü bir şekilde, terörle canla başla mücadele eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve Cumhur İttifakı’na hakaretler yağdırdığını belirten Özalan, Meclis’teki tartışmanın bu şekilde başladığını söyledi.

'Muhalefet satılmıştır'

Muhalefetin Türkiye düşmanlarına göz kırptığını söyleyen Özalan, “Vekilleri PKK kanallarında fink atan, tezkereye ‘hayır’ diyerek dağdaki teröristlerden alkış alan, Demirtaş’ın uşaklığını yapan, şanlı ordumuza ‘satılmış’ diyen bu muhalefet satılmıştır.” dedi.

Muhalefetin ülkeye faydalarının olmadığını ve Meclis’te provokatörlük yaptığını söyleyen AK Partili vekil, “Bizim de sessiz kalmamızı bekliyorlar. Başka arzunuz var mı? Kusura bakmayın. Ağzınızın payını alırsınız. Bazıları da muhalefetin yaptığı rezilliği, iki yüzlülüğü ve provokasyonu görmüyor, beni linç etmek için sıraya giriyor. Yuvanızdan burnunuzu çıkardınız mı sonunda?” ifadelerini kullandı.

'Hak ettiğiniz şekilde yanıt vermek boynumun borcudur'

Özalan konuşmasının devamında şunları söyledi:

Buradan ilan ediyorum. Sosyal medyada veya Meclis’te size hakettiğiniz şekilde yanıt vermek benim boynumun borcudur. Hiçbir linç, saldırı veya hakaretiniz beni yıldıramaz. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Şimdi yuvalarınıza geri dönebilirsiniz.