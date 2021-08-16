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Siyaset AK Partili Alpay Özalan’dan CHP’ye ayar: Daha fazla rezilliğe imza atarsınız
Siyaset

AK Partili Alpay Özalan’dan CHP’ye ayar: Daha fazla rezilliğe imza atarsınız

TBMM İdari Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun "İktidar olursak belediyelerimizin yaptığının daha fazlasını yaparız” sözünü hatırlatarak, son zamanlarda CHP’nin yaptıklarını sıralayarak, “Zaten daha fazla rezilliğe imza atarsınız diye millet sizi iktidar yapmayacak” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 17:33:00 -
AK Partili Alpay Özalan’dan CHP’ye ayar: Daha fazla rezilliğe imza atarsınız

 yeniakit  Ankara 

TBMM İdari Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, sosyal medya hesabından CHP’ye ayar verdi.

Özalan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kemal Kılıçdaroğlu, ‘İktidar olursak belediyelerimizin yaptığının daha fazlasını yaparız.’ dedi. Yaptıkları; 1 yataklı Sahra Hastanesi, Temel Atmama Töreni, Musluk Açılışı ve Maskeli Heykel. Zaten daha fazla rezilliğe imza atarsınız diye millet sizi iktidar yapmayacak" ifadelerini kullandı.

 

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