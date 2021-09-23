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Siyaset AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçimin erkene alınması için hiçbir sebep yoktur
Siyaset

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçimin erkene alınması için hiçbir sebep yoktur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, seçimlerin erkene alınması için hiçbir sebep olmadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:36:00 -
AK Partili Ali İhsan Yavuz: Seçimin erkene alınması için hiçbir sebep yoktur

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ı ziyaret eden Yavuz, erken seçim tartışmalarına ilişkin şunları söyledi: “Seçimlerin erkene alınması için kesinlikle hiçbir neden yoktur. Türkiye’de seçimlerin erkene alınmasına ilişkin ortam söz konusu değildir. Dolayısıyla 18 Haziran 2023’te inşallah milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerini yapacağız. Salgın sürecinden çıktık. Türkiye çok hızlı bir şekilde toparlanıyor. Her şey daha iyiye giderken ‘Biz bir an önce seçime gidebilir miyiz, seçime gidemezsek bile kafaları karıştırabilir miyiz?’ gibi bir mülahazayla açıkçası Millet İttifakı partileri bunu sık sık dile getiriyorlar.”

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