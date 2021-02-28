AK Partili Akbaşoğlu: Türkiye’nin geleceğine vurulmuş darbedir
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “28 Şubat, sadece rahmetli Erbakan Hoca’mıza, o hükümete yapılan bir girişim değildir.
Türkiye’nin yürüyüşüne, hedeflerine, geleceğine vurulmuş bir darbedir, bugün bulunduğumuz noktadan 30 yıl önce varacağımız noktaların önünün kesilmesidir. 28 Şubat, uluslararası siyonizmin ve emperyalizmin kendi hedefleri doğrultusunda, yerli işbirlikçileri aparatlarıyla beraber gerçekleştirdikleri uluslararası bir operasyondur. 28 Şubat’ın tam merkezinde CHP zihniyeti, yönetimi ve FETÖ’nün birlikteliği söz konusudur. O gün beraber olanlar, bugün de beraber” açıklamasında bulundu.