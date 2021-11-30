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Siyaset AK Partili Ahmet Aydın'dan 'tütün' açıklaması
Siyaset

AK Partili Ahmet Aydın'dan 'tütün' açıklaması

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, sözleşmeli tütünle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-30 19:52:00 - 2021-11-30 19:54:49
AK Partili Ahmet Aydın'dan 'tütün' açıklaması

AK Parti milletvekili Ahmet Aydın, sözleşmeli tütün üretimi yapan çiftçilere, alımı tamamlanmış olsa dahi kilogram başına 2 TL daha ek prim ödemesi yapılmasına karar verildiğini söyledi.

Tütün eken çiftçilerin ve üreticilerin şartlarının azami düzeyde iyileştirilmesi için durmaksızın çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Milletvekili Aydın, "Tütün üreticisi hemşerilerimizin her anlamda olduğu gibi, özellikle ekonomik olarak en tatmin edici kazancı elde edebilmesi için Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı ve özel tütün firmasıyla görüşmeler yaptık.

Yaptığımız görüşmeler, çalışmalar neticesinde, sözleşmeli tütün üretimi yapan çiftçimize, üreticimize alımı tamamlanmış olsa dahi, kilogram başına 2 TL daha ek prim ödemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Yapılan bu iyileştirme ile tütün üreticimiz ekonomik olarak daha da rahatlayacak ve bundan sonra da her zaman olduğu gibi üreticimiz ve çiftçimiz için yapılması gereken her ne ise takipçisi olmaya da devam edeceğiz.

Tütün üreticimize ve çiftçimize yapılan bu iyileştirmenin şimdiden hayırlara vesile olmasın diler, Tarım ve Orman Bakanlığı, Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı, özel tütün firması yetkililerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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