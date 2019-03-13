AK Partili Ahmet Aydın’dan Görmez’e destek

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Torbalı’da seçim çalışması yaparak Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’e destek istedi

AK Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Torbalı ilçesine geldi. Aydın, ziyaretleri sırasında Görmez’e destek istedi.

Ahmet Aydın, "AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerinden birini Torbalı’da görüyoruz. Belediye Başkanımız Adnan Yaşar Görmez 5 yıldır laf değil, hükümetimizin de desteği ile hizmet üretiyor. Biz istiyoruz ki Torbalı’ya yapılan bu hizmetler devam etsin. Bu noktada bizler de Ankara’da elimizden ne geliyorsa katkı koymaya, Torbalı’yı hep birlikte daha ileri bir noktaya taşımaya hazırız" şeklinde konuştu.







"1 Mart’ta Adnan başkana sahip çıkacağına inancım tamdır"

Adnan Yaşar Görmez döneminde Torbalı’ya kazandırılan hizmetleri incelediğini belirten Aydın, şöyle devam etti:

"Belediyemizin birçok projesini yerinde gördüm inceledim. Başkanımız önümüzdeki dönem projelerini de sizlerle paylaştı. Ben kendisini şahsen de tanıyorum, Adnan Yaşar Görmez’in dürüstlüğü, çalışkanlığı ve mütevazi kişiliği ile Torbalı için gece gündüz çalıştığına şahidim. Torbalı halkının 31 Mart’ta Adnan başkana sahip çıkacağına inancım tamdır."

Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ise, "Ülkemize ve partimize önemli hizmetleri olan Ahmet Aydın’ı Torbalı’da ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Torbalı için Ankara’ya ne zaman gittiysek bizlere kapısı daima açık oldu. İnşallah önümüzdeki dönem de kendisini sık sık rahatsız edip ilçemize daha büyük yatırımlar, projeler kazandıracağız” dedi.

Torbalı’nın 5 yıldır hem yerel hem genel iktidarın hizmetleriyle kabuğunu kırdığını belirten AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu Üyesi (MKYK) ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da, projelere dikkat çekerek, "Yerel ve genel iktidar olarak Torbalı’da el ele verip ilçemize kazandırdığımız hizmetleri görüyorsunuz. Şimdi ikinci döneme de projelerimizle geliyoruz. Belediye başkanımız Adnan Yaşar Görmez projelerini kamuoyuna açıkladı. Açıklanan projelerin toplam değeri 1 katrilyon lira. Peki, rakiplerimizin Torbalı için bir tane projeleri var mı? Bir tane proje açıklayabiliyorlar mı? Onların öyle bir derdi yok, ama bizim var. Bizim Torbalı’ya hizmet etmek gibi bir derdimiz var ve inşallah birinci dönem olduğu gibi ikinci dönem de ilçemize yatırım yapmaya, proje kazandırmaya, hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti MKYK üyesi ve İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ile Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, toplantıdan sonra Atatürk Mahallesi’nde esnaf ziyareti yaparak 31 Mart seçimlerinde Torbalı halkından destek istedi.