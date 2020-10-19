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Gündem AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu
Gündem

AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu

AK Parti'deyken terör örgütü PKK ve siyasi kanadı HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne geçince adeta 'kedi' gibi oldu. Eski konuşmalarında HDP ve terör örgütü PKK'ya sert sözler söyleyen Özdağ, şimdi HDP seçmeninden 3-5 oy alabilmek için HDP'lilere yönelik yapılan gözaltılara bile karşı çıkarcasına açıklamalar yapmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 15:21:00 -
AK Parti'deyken 'Aslan'dı! Davutoğlu parti kurunca 3-5 oy için 'Kedi' oldu

HDP'nin seçmeninden seçimlerde oy alabilmek için terör örgütünün siyasi kanadına ses çıkarmayan tarzda siyaset yapan partilerden sonuncusu da Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi oldu. AK Parti'deyken HDP'ye 'Aslan' gibi kükreyen Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı sıfatıyla 'Kedi' gibi açıklamalar yapmaya başladı.

3-5 oy için sözlerini yuttu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'yken terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP'ye ilişkin çok sert açıklamalarda bulunarak adeta 'Aslan' gibi kükreyen Selçuk Özdağ, Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nde Genel Başkan Yardımcısı olunca 'Aslan'lığından eser kalmadı. AK Parti'deyken HDP'ye yönelik sert açıklamalarda bulunan, "PKK eşittir HDP, HDP eşittir KCK'dır" diyebilen, TBMM'de yaptığı konuşmalarda HDP'li vekillere "Hala terörden medet umuyor" sözlerini söyleyebilen Selçuk Özdağ, 3-5 oy için adeta sözlerini yuttu.

'Kedi' gibi oldu

AK Parti'de cesur konuşmalara imza atarak terör ögütüne ağzına geleni söyleyen Özdağ, Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'ne geçince 'Kedi' kesildi. Şimdi Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan Özdağ, HDP'li seçmeni kaçırmamak, HDP seçmeninden 3-5 oy alabilmek için terör örgütüne de HDP'ye de ağzını açamaz oldu. Geçtiğimiz günlerde HDP'li isimlere yönelik yapılan gözaltıları yorumlayan Özdağ, AK Parti'deyken söylediği sözleri adeta yutarak HDP'li isimlerin gözaltına alınmasına karşı çıkarcasına "Terör örgütünün ekmeğine yağ süren bu siyaset 40 yıl daha bu illet ile uğraşmak zorunda kalmamıza, örgüte ve dünyaya yeni istismar malzemesi vermemize hizmet eder." sözlerini söyleyebildi.

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Yorumlar

oflu

...  OLMAK BÖYLE BİR ŞEY İŞTE.
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Başçavuş

İşte Siyaset Bu Menfeat İçin Babalarını Dinlerini Vatanlarını Satarlar
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