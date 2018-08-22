0553 313 94 23

AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor" dedi.

22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:13
AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız" dedi.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:13
  1. Ömer Çelik
  2. Ak Parti
  3. yunanistan
  4. darbe
  5. FETÖ

YORUM YAZ

  • ismailismail53 dk önce
    Atatürk zamaninda ne kadar ileri görüslüymüs, yoksa durup dururken sahtekar hocalari hic asarmiydi. Bugün allah yolunda yürüyen bir iktidar, kendilerinin bile taptiklari bir hocayi asmak istiyor.
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş1 sa önce
    siz akp olarak uyuyun hukuka vede fatöşün hakimlerinin kararlarına uyun. daha adaleşin içi hala temizlenmedi pislik yuvası. adalet MÜLKÜN paranın temeli olduğu müddetçede rüşvet pisliğinden temizlenemez kap kara bir leş lekesi gibi tarihte yerini alacaktır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

CHP'li Veli Ağbaba'dan 'tezek' rahatsızlığı
  1. CHP'li Veli Ağbaba'dan 'tezek'..
  2. Diyanetten Nijerya'da 50 bin mazluma..
  3. Ali Erbaş vefat eden Türk hacı..
  4. Trump'tan AB ülkelerini kızdıracak adım!
  5. Helikopter bir anda parçalandı: Pilot..
  6. Bakan Süleyman Soylu açıkladı:..
  7. Meral Akşener partililerle bayramlaştı
  8. Huzurevi sakinleri eski bayramları..
  9. MHP'ye bayram ziyaretinde dikkat çeken..
  10. PKK'nın sözde sorumlusu silahıyla..
  11. Hakkari'de PKK'ya ağır darbe
  12. Türkiye'den Venezuela'ya destek çağrısı!
  13. Rusya'dan ABD'yi korkutan yeni silah!
  14. Ümmet kıyama durdu
  15. Ünal: Kur atağı millet mukavemetiyle..
  16. İHH Nepal'e yardım eli uzattı
  17. AK Parti'den CHP'ye bayram ziyareti
  18. "Kazanırsam Erdoğan'dan telefon..
  19. AK Parti'den MHP'ye bayram ziyareti
  20. CHP ve MHP'den AK Parti'ye bayram..
AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
AK Partili isim ilk kez açıkladı: Bazılarını partiden attık!
Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
Türkiye'den dev hamle! Devlet Pardus'a geçiyor...
Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
Polis tek sözüyle sopalı kadınları durdurdu
Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
Melania'dan Trump'a tokat gibi misilleme!
Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”
Böyle acemi kasap görülmedi! “barajın kenarında düştüm, düşerken helikopterin kanadı çarptı”

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
Dünyaya böyle tanıttılar! İşte İran'ın yerli savaş uçağı
Almanya'da cami karşısında genelev!
Almanya'da cami karşısında genelev!