AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Yunanistan’da yargı makamlarının darbecileri himaye eden kararlara imza atması, hukukun bir kenara bırakıldığını gösteriyor" dedi.22 Ağustos 2018 Çarşamba 11:13
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız" dedi.
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