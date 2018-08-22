AK Parti'den Yunanistan'a sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yunanistan'da Danıştay, 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası Yunanistan'a kaçan darbecilere iltica hakkı verilmesini kararlaştırdı. Yunan yargısı darbecileri himaye eden skandal bir karara daha imza atmış oldu. Teröristlere silah vererek destek olanları ve darbecileri yargı kararları ile himaye edenleri asla unutmayacağız" dedi.