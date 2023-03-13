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Siyaset AK Parti'den Yeniden Refah Partisi açıklaması
Siyaset

AK Parti'den Yeniden Refah Partisi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Yeniden Refah Partisi'ne dair açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-03-13 10:58:00 - 2023-03-13 11:00:06
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerle ilgili açıklama yaptı. Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bazı partilerle görüşme halindeyiz. İstişarelerimiz devam ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi'yle ittifakımız devam ediyor.

HÜDA-PAR ile temaslarımız oldu. Sayın Genel Başkan'ın açıklaması oldu, Cumhur İttifakı'nın adayına oy vereceklerini ama diğer meselelerini partileri arasında görüşeceklerini belirtmişti. Bugün saat 16.00'da inşallah Sayın Numan Kurtulmuş Başkanımızla birlikte ziyaret edeceğiz. Kısa süre içinde nihayete ereceğini umuyorum.

Onun dışında Yeniden Refah Partisi'yle temasımız oldu. Genel Başkanvekilimiz Binali Yıldırım Bey'le birlikte gittik. O süreç işliyor. Söylediğim partilerin dışındaki partilere ilişkin herhangi bir bilgiye sahip değilim.

Yetki MKYK'ya bırakıldı. Ona ilişkin herhangi bir karar alınmadı. Üç döneme takılan ya da üç dönemden daha fazla Milletvekilliği yapmış olanlar da dahil herkesten müracaat alıyoruz."
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, "Seçimlere ilişkin, müracatların il başkanlıkları ve genel merkezden alınması şeklinde karar verildi. Aday müracaatların 16 Mart'a kadar devam edeceğini ve başvuru aidatın bu dönem alınmamasına; bunun yerine AFAD’a bağış şeklinde yapılmasına karar verildi. Başvurular; Yetişkinler için 20 bin TL, kadınlarımız ve gençlerimiz için 10 bin TL şeklinde, engellilerimiz için 5 bin TL şeklinde olacak" dedi.

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