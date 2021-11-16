AK Parti’den yeni strateji atağı

AK Parti, karalama, yalan ve algı üzerinden siyasi rota izleyen CHP’nin başını çektiği muhalefetin oyunlarını bozmak için harekete geçti. “Yalan operasyonlarına karşı hakikat operasyonu yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti bünyesinde bir strateji ekibi kuruldu. Partinin ‘A Takımı’ndan belirlenen özel ekibin başında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bulunuyor. Ekipte ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Grup Başkanlığı görevinden dün ayrılan Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal yer alıyor.

İlk toplantı yapıldı

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan strateji ekibinin yerelde de alt birimler oluşturacağı öğrenildi. Böylelikle strateji ekibi tarafından belirlenen parti politikaları, taşrada da bu birimler eliyle uygulamaya konulacak. Ekip, muhalefetin ‘yalan siyasetiyle’ vatandaş nezdinde oluşturmaya çalıştığı negatif algıyı yok edecek çalışmaları yürütecek. Ayrıca tezkere, şehit yakınına küfretme, Türkiye’yi büyükelçilere şikayet gibi toplumda büyük tepki toplayan olaylara karşı partinin atacağı adımlara ilişkin politikaları belirleyecek.