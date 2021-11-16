  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti’den yeni strateji atağı
Gündem

AK Parti’den yeni strateji atağı

AK Parti seçime bomba gibi hazırlanıyor. Bundan böyle sahadan gelen raporları analiz edecek, politika geliştirecek, seçim stratejileri izleyecek ve muhalefetin yalanlarıyla mücadele edecek strateji ekibi ile hazırlıklarını tamamlayacak. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş başkanlığındaki ekipte Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Mahir Ünal ve Naci Bostancı yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 12:14:00 -
AK Parti’den yeni strateji atağı

AK Parti, karalama, yalan ve algı üzerinden siyasi rota izleyen CHP’nin başını çektiği muhalefetin oyunlarını bozmak için harekete geçti. “Yalan operasyonlarına karşı hakikat operasyonu yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla AK Parti bünyesinde bir strateji ekibi kuruldu. Partinin ‘A Takımı’ndan belirlenen özel ekibin başında, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş bulunuyor. Ekipte ayrıca, Genel Başkan Yardımcıları Efkan Ala, Hamza Dağ, Mustafa Şen, Ömer Çelik, Grup Başkanlığı görevinden dün ayrılan Naci Bostancı ve Grup Başkanvekili Mahir Ünal yer alıyor.

İlk toplantı yapıldı

İlk toplantısını geçtiğimiz günlerde yapan strateji ekibinin yerelde de alt birimler oluşturacağı öğrenildi. Böylelikle strateji ekibi tarafından belirlenen parti politikaları, taşrada da bu birimler eliyle uygulamaya konulacak. Ekip, muhalefetin ‘yalan siyasetiyle’ vatandaş nezdinde oluşturmaya çalıştığı negatif algıyı yok edecek çalışmaları yürütecek. Ayrıca tezkere, şehit yakınına küfretme, Türkiye’yi büyükelçilere şikayet gibi toplumda büyük tepki toplayan olaylara karşı partinin atacağı adımlara ilişkin politikaları belirleyecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Yanık'tan açıklama: Asla gözünün yaşına bakmayız
Gündem

Bakan Yanık'tan açıklama: Asla gözünün yaşına bakmayız

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli bir kişinin uyuşturucu operasyonu kaps..
Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!
Ekonomi

Kılıçdaroğlu'nun tehditleri işe yaramadı! Bakan açıkladı, Kanal İstanbul için sıraya girdiler!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklamalarda bulundu...
İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!
Dünya

İran'dan Türkiye'ye dikkat çeken teklif!

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, “Terör ve organize suçlara karşı mücadelede Türkiye ile işbirliğine hazırız” açıklamasında bulundu. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay