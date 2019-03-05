AK Parti'den yeni parti açıklaması

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, yeni parti iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Naci Bostancı, "Bana öyle geliyor ki bol miktarda senaryoların ortaya çıktığı alanlardan birisi magazin dünyası diğeri de siyaset dünyası.Siyasette de senaryo çok. Gerçeklik ne derseniz farklı. Ben 18 yıldır bu senaryoları dinliyorum. Bunların hiç birisi işe yaramadı. Türkiye siyasetinde AK Parti dışında farklı bir gelişme yaşanma ihtimali yine AK Parti'nin içinde aranıyor. Siyaset bir kere iddia işidir. Seçim sonucunu bekleyen mühendisliklerin değeri yok. AK Parti kusurlar azaltıcı meziyetleri artırıcı dinamik bir yol izliyor" dedi.