AK Parti'den yaşlı adamı döven Halil Sezai için zehir zemberek sözler

Şarkıcı Halil Sezai'nin Tuzla'da 67 yaşındaki yaşlı adamı darp etmesi tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Toplum tüm kesimlerinden Halil Sezai'ye tepki yağarken, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Sezai'nin yaşlı adamı darp etmesine AK Parti'den de çok sert tepki geldi.

"Kendine sanatçı diyen bir barbar"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Sezai için "Kendine sanatçı diyen bir barbar" ifadelerini kullanırken, her sağlıklı insanın vicdanen bu durumu reddedeceğini söyledi. "Bu barbara “muhalif” ya da “iktidar karşıtı” diyerek sahip çıkanların olması ise utanılacak bir durum." diyen Çelik, Alçaklığın ölçüsünün olmadığını, ahlakı ya da alçaklığı iktidar karşıtlığı üzerinden değerlendirmenin ise akıl ve vicdan yoksunluğu olduğunu söyledi.