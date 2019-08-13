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AK Parti’den teşkilatlara bayram ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle ilçe teşkilatlarında bayramlaşma programı düzenlendi.

13 Ağustos 2019 Salı 11:22
AK Parti’den teşkilatlara bayram ziyareti

AK Parti Çorum İl Başkanlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle ilçe teşkilatlarında bayramlaşma programı düzenlendi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı vemilletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu Sungurlu, Boğazkale ve Alaca teşkilatlarını ziyaret etti. Geçtiğimiz yıllarda il başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programı bu yıl ilk kez ilçelerde yapılırken teşkilatlar ve halkla bir araya gelen AK Partili yöneticiler hem bayramlaştı hem sorun dinledi.


AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, kurbanın, Allah’a teslimiyet olduğunu belirterek" O kurbanı kestiğin andan itibaren tamamen benliğinle, yüreğinle, maneviyatınla Allah’a teslim oluyorsunuz. Küskünlerin barıştığı, kinin nefretin bertaraf edildiği, maneviyatı güçlü Kurban Bayramı, bizim için gerçek manada kardeşliğin ve dostluğun vesilesidir. Bu anlamda Kurban Bayramı’nın ilimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.


AK Partili heyeti ayrıca Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile birlikte Sungurlu İlçe Teşkilatında daha öncegörev yapan Esad Furkan Büyükçınar’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 11:22
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