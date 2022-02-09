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Siyaset AK Parti'den tepki! İnsanlıktan nasibini almamış şahıs
Siyaset

AK Parti'den tepki! İnsanlıktan nasibini almamış şahıs

Sosyal medyada Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan ve göz altına alınan insan müsveddesine ilişkin AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 17:14:00 -
AK Parti'den tepki! İnsanlıktan nasibini almamış şahıs

YENİ AKİT  ANKARA

Sosyal medyada Alevi vatandaşlara yönelik küfür ve hakaret içeren görüntüleri ortaya çıkan ve göz altına alınan insan müsveddesine ilişkin AK Parti Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.

Usta paylaşımında, “Alevi kardeşlerimizin başına gelen her türlü üzüntü, sıkıntı hepimizi üzer. İnsanlıktan nasibini almamış bir şahsın sosyal medyada Alevi kardeşlerimize yönelik hakaretleri de bizleri derinden üzmüştür. Kardeşliğimizi, dostluğumuzu kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz.” İfadelerini kullandı.

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