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Gündem

AK Parti'den tepki: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin

HDP, tecavüzle suçlanan ve partiden zaten istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i partiden sözde ihraç etti. Kararı değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, skandal olayı kapatma çabasına giren HDP'ye sert sözlerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2020-07-20 18:15:00 -
AK Parti'den tepki: İnsanların aklıyla dalga geçmeyin

HDP'de, Muş Milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık'a şiddet uygulamasının ortaya çıkmasından hemen sonra partide bir başka skandal gün yüzüne çıkmıştı. HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla harekete geçen Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Çelik'in dokunulmazlığının kaldırılmasını öngören dosyayı hazırlayıp TBMM'ye göndermiş, Çelik ise partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

HDP de tecavüzle suçlanan ve zaten istifa eden Mardin Milletvekili Tuma Çelik'i partiden sözde ihraç ettiğini açıkladı.

AK Parti'den tepki

İhraç kararını sosyal medya hesabından değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, ''İstifa eden malum vekili ihraç etmişler! "İstifa"eden "ihraç"mı edilir? İnsanların aklıyla dalga geçmeyin! Olayı kapatma çabasının, sessizliğin, samimiyetsizliğin ortaya net bir şekilde çıkması üzerine alınan bir karar olduğu açık. Bundan sonra görev önce Meclisin sonra yargının'' ifadelerini kullandı.

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