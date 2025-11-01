  • İSTANBUL
AK Parti'den Sudan açıklaması
Gündem

AK Parti'den Sudan açıklaması

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
AK Parti'den Sudan açıklaması

Sudan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, "Türkiye, derin bir endişe duymakta ve saldırıların sona ermesi için acilen harekete geçilmesinin altını çizmektedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Ala sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye, Sudan'da yaşananlar karşısında derin bir endişe duymakta ve saldırıların sona ermesi için acilen harekete geçilmesinin altını çizmektedir.

El Feşir'de sivillere yönelik sistematik şiddet ve insan hakları ihlalleri en güçlü şekilde lanetlenmeli, bölgede sivil katliamları derhal durdurulmalıdır.

Çatışmalar nedeniyle sivillerin korunmasız kalması ve ölüme terk edilmesi kabul edilemez. Krizin çözümü; kapsayıcı ve barışçıl diyalog ile mümkündür.

Bu süreçte Türkiye olarak Sudan halkının yanında olduğumuzu ve Sudan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ediyoruz"

