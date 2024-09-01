Ak Parti'den skandal diziye sert tepki! Tekrar yayınlanacak!

Netflix yine bir skandala imza attı. Rum tezleri üzerinden 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı çarpıtarak anlatan 'Famagusta' (Mağusa) isimli dizi, 20 Eylül'den itibaren Netflix'te yayınlanacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir.

Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz.

Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz.

FAMAGUSTA DİZİSİNDE TÜRK ASKERİNİ İŞGALCİ OLARAK GÖSTERDİLER

20 Eylül 2024 tarihinde Netflix'te yayına girecek olan "Famagusta" isimli skandal dizide Türk askeri, Kıbrıs işgalcisi olarak gösteriliyor.

Kıbrıs’ta 1974’te yaşanan olayların anlatıldığı iddia edilen Kıbrıs Rum Kesimi yapımı "Famagusta" dizisinde Türk askeri işgalci oldu.

"Türkiye'nin adayı işgali sırasında ve sonrasında 1974 olaylarının" konu alındığı belirtilen dizide; Türk askeri adaya ayak bastığı gün genç bir çiftin üç aylık bebeklerini kaybetmesine neden oluyor. Genç çift evlerini terk etmek zorunda kalmasının ardından bebeklerini bulma umuduyla arayışa geçiyor.

RUMLARIN KATLİAMLARINA SON VERMEK AMACIYLA BAŞLAYAN HAREKATI ÇARPITTILAR

Türkiye'nin adada Rumların yaptığı katliamlara son vermek ve barışı getirmek adına 20 Temmuz'da başlayan, 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın dizide çarpıtılarak anlatılması Türk izleyicilerin tepkisine neden oldu.