AK Parti'den sert açıklama! "İnsanlıktan nasibini almamışlar..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, resmi Twitter hesabından, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlara ilişkin sert tepki gösterdi.

Çelik, "Ülkemizden ve dünyanın her tarafından milyonlarca insan Cumhurbaşkanımızın ve Değerli Hanımefendi’nin sağlığı için iyilik dileklerini iletiyorlar. Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz." diye yazdı.

"Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır." ifadesini kullanan Ömer Çelik, "İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.