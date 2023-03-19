AK Parti'den seçimler için flaş hamle! Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! Bunu hiç kimse beklemiyordu

MAK Araştırma'nın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Cumhur İttifakı kulislerinde konuşulanları yazdı. Cumhur İttifakı ne kadar genişleyecek? AK Parti, ittifak bünyesine dahil ettiği partilere kaçar milletvekili verecek? HÜDA PAR hangi illerde ilk sırayı alacak? AK Parti'nin emekli asker sürprizleri neler?.. İşte Mehmet Ali Kulat'ın Twitter hesabından paylaştığı kulis bilgileri...

HÜDA PAR'ın listeye gireceği iller

-Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan HÜDAPAR'a Diyarbakır 2. sıra, Batman 2. sıra, Van 3. sıra ve artı 5 riskli yerler olmak üzere 8 milletvekili kontenjanı verileceği iddiası Ak Parti'de neredeyse netleşti deseler de biraz daha çalışılacak gibi...

Ayhan Bilgen ve Altan Tan nereden?

AK Parti, Ses Parti Genel Başkanı Ayhan Bilgen için Kars 1. sıra ve Ses Partiden 3 ismi de farklı yerlerde listelere koyma fikri, Kars yerine İstanbul 3. bölge şekline evrilebilir. Altan Tan için de Doğu Güneydoğu konuşulsa da Adana ve Mersin'den biri muhtemel.

ANAP lideri Kırıkkale'de liste başı mı?

Cumhur İttifakı'nın resmi olmasa da ortağı gibi destek veren ANAP Genel Başkanı İbrahim Çelebi memleketi Kırıkkale liste başı yerine, Muğla 2. sıra olabilir. Partide başka isimlere AK Parti içinde seçilecek yer verilmesi çok muhtemel görülmüyor

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Bakanlar tamam, ya bürokratlar...

Cumhur İttifakı'nın amiral gemisi Ak Parti'de bakanların tamamına yakını Milletvekili listelerine girme hazırlığı yaparken; memur istifa süresini geçiren bazı Bürokrat, Bakan Yardımcısı ve Başdanışmanlar emeklilik dilekçesi ile bu engeli aşıp müracaat edebilir.

Bir de emekli askerler var ki...

(Şimdilik) Son olarak AK Parti ve MHP'de Genel Merkez üst yöneticilerinin tamamına yakını listelerde en iyi yerlerde olabilecek gibi dursa da Ege Bölgesi ve Deprem Bölgesi sürprizleri, birde emekli asker isimler... Çok kulis var da... Şunun şurasında ne kaldı ki.