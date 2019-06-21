0553 313 94 23

AK Parti’den Saadet Partisi’ne ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.

21 Haziran 2019 Cuma 19:48
AK Parti’den Saadet Partisi’ne ziyaret

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile bir araya geldi.



AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve Genel Sekreter Fatih Şahin, Saadet Partisi Genel Merkezi’nde Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ve Genel Sekreter Tacettin Çetinkaya ile görüştü. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, “Hepimiz rahmetli Erbakan Hocamızın talebeleriyiz. Merhum Başbakan Necmettin Erbakan, ülke meselelerine dair her zaman çok önemli duruş sergilemiş çok büyük bir devlet ve millet adamıydı. Her zaman meşru siyasetin içerisinde yer almış ve biz talebelerinin de asla meşru siyasetin dışına çıkmasına izin vermemiş çok kıymetli bir devlet adamıydı. Bugün tabelalarımız farklı olabilir. Tabelalarımızın farklılığı bizim zenginliğimizdir diye düşünüyoruz. İhtilafımız rahmettir diye düşünüyoruz. Bu ziyaretlerimizin, bu bir araya gelmelerimizin, bu ihtilafın rahmete dönüşmesi için çok önemli, çok kıymetli olduğuna canı gönülden inanıyoruz. AK Parti ve Saadet Partisi’nin kökleri de geleceğe dair idealleri de birbirine çok yakındır. Onun için bundan sonra daha sık bir araya gelme, memleket meselelerini istişare etme konusunda çok güçlü bir iradeye sahibiz. Burada genel merkez yöneticileri olarak, içeride bu düşüncelerimizi, bu irademizi birbirimizle paylaştık. Bu ziyaretlerin, bu bir araya gelişlerin bundan sonra da çok güzel sonuçlar doğuracağına canı gönülden inanıyoruz." dedi.



“Bizler aynı yolun yolcularıyız”


AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Partimizin Genel Sekreteri Fatih Şahin ile beraber meclis grubumuz adına bizlerle beraber Saadet Partimizin kıymetli yöneticileri, kıymetli Lütfi Yalman Bey ile ve Genel Sekreterimiz Tacettin Bey ile bir karşılıklı sohbet toplantısı değerlendirdik. Bu sohbetin içerisinde son dönemdeki ülke gündemimiz, dünya gündemimiz, meclis gündemimiz; hepsini değerlendirdik ama en önemlisi aynı medeniyet değerlerinden beslenen iki partinin zaman zaman farklı süreçlerde, farklı tavırlarda birbirlerini değerlendirseler de esas itibariyle aynı vatan toprakları içerisinde, aynı medeniyet değerleri içerisinde hareket etmesini tekrar hatırlamış olduk çünkü bizler aynı yolun yolcularıyız. Bu partilerin farklı düşüncelerini bir hatalı, gergin, kavgalı dile değil, tam aksine daha fazla istişare eden, daha fazla bir araya gelen, ülke gündemini, meclis gündemini beraberce değerlendiren bir politikayı beraber belirlemek durumundayız. Kaldı ki bu görüşmenin en kıymetli tarafı seçimden sonra da bir araya gelip belli konuları beraber değerlendirmeyi, özellikle meclis çalışmalarında nasıl katkı sağlanabilir konularını değerlendirmeyi beraberce tartıştık, konuştuk. Çok kıymetli bir sohbet oldu." diye konuştu.



Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Yalman ise “Arkadaşlarımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ülkenin değişik meseleleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edilmesi konusunda mutabık kaldık” dedi. Yalman, “Bu adımı bu konularla ilgili önemli görüyoruz. İkincisi, zaman zaman siyasi partilerimizin yöneticileri, temsilcileri çok ciddi, kırıcı üsluplar kullanıyor. Bunları yaşadık, görüyoruz. Artık bundan sonra bunların olmaması, hiçbir partiyle ilgili olmaması gerektiği konusunu da beraber istişare ettik” ifadelerini kullandı.



Yalman, “Yine kendilerine teşekkür ediyoruz, bundan sonraki kanunlar dahil çalışmalar konusunda mutlaka görüş alışverişinde bulunmamız gerektiğini de ifade ettiler. Elbette ki biz Saadet Partisi’nin Milli Görüş Harekatı’nın bir yaklaşımı vardır. Biz ’hayra motor, şerre fren’ anlayışımızı her zaman devam ettireceğiz. Son iki gündür, hakikaten, yapılan açıklamalar da bizim açımızdan memnuniyet verici olmuştur, olumlu bir hava oluşmuştur. Ülkenin geleceği ile ilgili bu olumlu havanın bütün siyasi partiler arasında oluşması gerektiği kanaatindeyiz. Bu görüşlerimizi ifade ettik” ifadelerini kullandı.



Yalman, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Saadet Partisi, AK Parti ve diğer partiler; zannediyorum dört siyasi parti İstanbul’da seçimlere giriyor. Her partinin kendi adayı var ama bu seçimlerde netice ne olursa olsun, bu önem arz ediyor, herkesin neticeye saygı duyması lazım. Vatandaşın iradesine saygı duyması lazım ve ona göre seçimden sonra da bu diyalogların devam etmesi gerektiği kanaatindeyiz, bunları ifade ettik, bu konuda mutabık kaldık.”



Yalman, “İnşallah bu olumlu hava Türkiye geneline yansır, çünkü bu ekonomiye de yansıyacaktır. Türkiye şu anda bir cenderenin içerisinde, Akdeniz’de sıkıntı var, Orta Doğu’da sıkıntı var, ekonomik konularla ilgili sıkıntı ve kuşatma var. Biz bu konularda doğru bildiğimiz meseleleri mutlaka dile getireceğiz, destek vereceğiz, yanlış gördüklerimizi de kendilerine ileteceğiz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 19:48
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da konuşuyor - CANLI
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaset bir..
    3. Sema Maraşlı: KADEM üzerine dikildiği..
    4. KKTC’ye yerleşecek Rumlara teşvik
    5. Sigara izmariti tarlayı ve tırı yaktı
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sadece son 6..
    7. Monster Notebook yeni teknik merkezini..
    8. Binali Yıldırım radyoların ortak..
    9. Anadolu Efes-Fenerbahçe Beko maçından..
    10. Bakan Kurum, Beyoğlu'nda
    11. Binali Yıldırım: “Atatürk’ü önlerine..
    12. Koçarlı’da arazi yangını
    13. Dışişleri’nden Bağdat’taki saldırıya..
    14. Dışişleri’nden Burkina Faso’daki..
    15. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali..
    16. Biga Alışveriş ve Kültür Festivali..
    17. Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı
    18. KKTC’de gözaltına alınan polis..
    19. Ali Kemal Özcan kimdir nerelidir?..
    20. Gazzeli doktorlar memleketlerinde şifa..
    21. Türkiye-Nahçıvan sınırında şüpheli paket
    22. ABD, BMGK’yı İran konusunda acil..
    23. Altın fırladı!
    24. HSK Teftiş Kurulu Başkanı Kolukısa,..
    25. AK Parti heyetinden Saadet Partisine..
    26. Tarlasını sürerken traktörü alev aldı
    27. AK Parti’den Saadet Partisi’ne ziyaret
    28. Suç duyurusunun ardından makam aracına..
    29. Vali Gürel, Genç MÜSİAD üyeleri ile..
    30. Tunceli'de ayı saldırısına uğrayan..
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Erdoğan'dan yeni parti hazırlığında olan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a üstü kapalı mesaj
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
    Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

    Günün Karikatürü

    22 Haziran 2019
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
    Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap