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Medya AK Parti'den müthiş hamle! Büyük heyecan uyandıracak
Medya

AK Parti'den müthiş hamle! Büyük heyecan uyandıracak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "heyecan uyandıracak bir seçim kampanyasına hazırlandığını" belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-20 21:09:00 -
AK Parti'den müthiş hamle! Büyük heyecan uyandıracak

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti'nin "heyecan uyandıracak bir seçim kampanyasına hazırlandığını" belirtti.

Selvi, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

"6’lı Masa daha cumhurbaşkanı adayını bile belirleyemedi lakin AK Parti heyecan uyandıracak bir seçim kampanyasına hazırlanıyor. Kampanya “Türkiye Yüzyılı” temasına göre dizayn ediliyor: “Eksen Türkiye” Erdoğan, “Gündemi Türkiye Yüzyılı vizyonu olan bir yönetim olarak karşınızdayız. İnşallah 2023 seçimlerinden sonra da Türkiye Yüzyılı’nın mimarı olarak milletimizin görevlendirmesiyle yine karşınızda olacağız” diyerek buna işaret etti.

Bu da aslında DP misyonunu tamamlayan bir tema. Çünkü Menderes tek parti dönemine son verdi. Erdoğan ise Türkiye Yüzyılı ile küresel vesayet sistemine son veriyor. Eksen Washington değil. Eksen Türkiye." 

 

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