AK Parti'den Muharrem İnce'nin adaylığı için ilk yorum!
İlhan Kesici'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıklamasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Bunlar bizim gündemimizde yok. Biz kendi gündemimizde seçime dönük çalışmalarımızı yapıyoruz.' dedi.03 Mayıs 2018 Perşembe 14:23
İlhan Kesici'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıklamasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Bunlar bizim gündemimizde yok. Biz kendi gündemimizde seçime dönük çalışmalarımızı yapıyoruz.' dedi.
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