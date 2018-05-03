AK Parti'den Muharrem İnce'nin adaylığı için ilk yorum!

İlhan Kesici'nin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Muharrem İnce olduğunu açıklamasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, 'Bunlar bizim gündemimizde yok. Biz kendi gündemimizde seçime dönük çalışmalarımızı yapıyoruz.' dedi.