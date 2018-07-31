AK Parti'den Muharrem İnce açıklaması: Sözü kıymetlidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ünal'ın açıklamaları şu şekilde:

BRUNSON KONUSU

Türkiye tüm sözlerini yerine getirmektedir. Twitter üzerinden tehdit kabul edilemez. Türkiye'ye dönük tehdit dilini asla kabul edemeyiz. Söz konusu husus yargının bir meselesi. Twitter üzerinden tehdit edip istediklerini yapmak gibi tuhaf bir yöntem geliştiriyorlar. Serbest bırakın demek saygısızlıktır. Bu tehdit dili Türkiye'yi korkutmayacağı gibi çok uzun döneme dayanan model, stratejik ortaklığımıza zarar vermektedir. Türkiye tweetle şantaj yapılacak bir ülke değil. Biz taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Ancak ABD ile müttefikliğimiz bu şekilde devam ederse, ilişkilerimiz büyük zarar görecektir. Türkiye boyun eğecek bir ülke değil. Nezakete uygun bir dile dönmek gerekiyor.

CHP'DEN GELEN ELEŞTİRİLER

CHP, FETÖ davalarını AİHM'de bozduracak altlığı hazırladı. CHP'nin bu ülkenin savcılarına hakaret etme hakkı yoktur. Muhalefet karşıtlık değildir, alternatiftir ama CHP'nin yaptığı muhalefet Türkiye'nin yanında olmayan bir muhalefettir. Bu konuda 50 bin'e yakın belge ortaya koyabilirim.

MUHARREM İNCE'NİN AÇIKLAMALARI

Bizim CHP'nin iç işleriyle bir işimiz olamaz. Bana bir soru soruldu ben de o soruya cevaben Muharrem İnce'nin "Yenilgiyi kabul etmeyenler zafer kazanamaz sözü kıymetlidir" dedim.