AK Parti'den Moody's'e çok sert cevap! "Sana ne S-400'den?"

CNN Türk canlı yayınında gündemi değerlendiren AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, S-400'lere ilişkin, "Türkiye için bir fantezi değil. Türkiye eski Türkiye değil." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş'un açıklamalarından başlıklar şöyle:

"Sana ne S-400'lerden"

"Türkiye bakımından büyük riskleri taşıyan bir süreçle karşı karşıyayız. Bir takım ekonomik manipülasyonlar, Türkiye'nin ekonomik görünümünü negatife çevirmek için yapılan manipülasyonlar süreç için yapılıyor. Moody's'nin kararının siyasi olduğunu düşünüyorum.

Ekonomik karar ise sana ne S-400'lerden? Türkiye ekonomisi üzerinde büyük baskılar kuruldu. En sonunda ağustos ayında başlayan kur spekülasyonları ile başlayan bir süreci atlattı. Türkiye uzun yıllar boyunca cari açık konusunda tek haneli rakama ulaştı.

"Türkiye'nin olmazsa olmazı"

Türkiye üretim gücünü koruyarak ilerliyor. ABD bakımından çok daha önemli bir problemdir. ABD'nin asla kaybetmek istemeyeceği ülke Türkiye'dir. Gelişme potansiyeli taşıyan bir ülkedir. Türkiye'yi köşeye sıkıştırırsa kendi menfaatlerine de yaramayacağını bilecek bir ülke diye düşünüyorum. Türkiye'nin farklı alternatifleri de var. Bir tarafta sahadan bir tarafta da masada müzakereleri başarı ile yönetiyor.

Türkiye'nin temel olmazsa olması, milli menfaatleri konusunda bir fikri ve siyasi atmosferini sağlamak, Türkiye bu anlamda her alanda gelişme gösteren bir ülke. Önümüzdeki süreçte yüksek teknolojiler Türkiye gibi ülkeler için önemli. Türkiye küresel rekabette önemli adımlar atabilir.

Müsamaha yok

AK Parti'nin terörle mücadeledeki farkı şurada ortaya çıkıyor, hiçbir terör grubuna müsaama gösterilmemektedir. Türkiye, bölgenin nüfus itibari ile Kürtlerin en kalabalık olduğu ülkedir. Ne etnik, ne din kökeninde vatandaşlarımızdan ayırmayız. Demokratik açımlarını bunun için atabildi. Bu konuda herkesin hakkını, hukukunu, kültürünü sahiplenmesinin her türlü olanağı sağlıyoruz. 34'e yakın belediyede AK Parti adayına oy verdi. Biz Türkiye'de ilerlemenin yolu demokratik standartlarını yükseltmektir. 17 yıldır iktidar sürecine rağmen AK Parti 3 alanda reform yaptı. Askerlik, milli eğitim ve yargıda reform adımları atıldı. Bütün bunları yaparken kuşatıcı üslupla bunları yapmak önemlidir.

Dolaylı af olarak değerlendirilemez adalet reformu. Ciddi bir reformdur.