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AK Parti'den Mısır dergisine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mısır'da cuntacı yönetime yakın olan ve Cumhurbaşkanımızla ilgili sürekli yalan haberler yapan 'EL Ahram El Arabi' dergisine tepki göstererek ''Ciddiye almaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın imajı bundan etkilenmez' dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 12:47
AK Parti'den Mısır dergisine tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Mısır'da Cumhurbaşkanımızla ilgili sürekli yalan haberler yapan 'El Ahram El Arabi' dergisine tepki göstererek  ''Ciddiye almaya gerek yok. Cumhurbaşkanımızın imajı bundan etkilenmez'' dedi.

Çelik'in açıklamaları şöyle;

Bu dergi hemen hemen her kapağında Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Saygısızca bir tutumla bu işe imza atıyor. Bunu ciddiye almaya gerek yok ama son zamanlarda Cumhurbaşkanımızla ilgili çok yalan haber yapıyorlar. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımaya hazırlandığını Cumhurbaşkanımızın. Bilenler için komik. Bunu yapanlar içinse sadece saygısızca bir duruma imza atıyorlar. Bu propagandalardan Cumhurbaşkanımızın imajı etkilenmez. Mısır yönetimini uyarıyoruz.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 12:47
  1. ömer çelik
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