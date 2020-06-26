AK Parti'den milletvekillerine TBMM'deki ziyaretçi yasağı uyarısı

TBMM (AA) - AK Parti Grup Başkanlığınca, milletvekillerinden TBMM'deki ziyaretçi yasağına titizlikle uyulması ve vatandaşların taleplerinin telefonla veya yazılı olarak alınması konularında gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.

AK Parti Grup Başkanlığı, milletvekillerine yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında TBMM yerleşkesinde uygulanan ziyaretçi yasağına ilişkin uyarı mesajı gönderdi.

Mesajda, ziyaretçi yasağına rağmen gerek kulislerde gerekse milletvekillerinin odalarında çok sayıda ziyaretçinin bulunduğunun gözlemlendiği belirtildi.

Bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesinin, kendilerine mesajla iletilmesine rağmen bazı milletvekillerinin halen odalarında, kulislerde ve Üyeler Lokantası'nda misafirleriyle bir araya gelmeye devam ettiklerinin görüldüğü kaydedildi.

Milletvekillerinden, kuralların gevşetilmesi veya ihlal edilmesinin doğuracağı sonuçların, toplumun tamamını ilgilendirdiği için Sağlık Bakanlığı ve yetkili makamlarca sıklıkla dile getirilen maske, fiziksel mesafe ve hijyen kuralına titizlikle riayet etmeleri, TBMM'deki ziyaretçi yasağına titizlikle uyulması ve vatandaşların taleplerinin telefonla veya yazılı olarak alınması konularında gerekli hassasiyeti göstermeleri istendi.



