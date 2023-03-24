"AK Parti'den milletvekili olacak" deniliyordu! Hande Fırat'tan dikkat çeken "AK Parti" yazısı

Hakkında "AK Parti'den milletvekili olacak" iddiaları ortaya atılan Hande Fırat, AK Parti'nin nasıl bir seçim kampanyası yürüteceği ve bu kampanyanın sınırlarını kimin çizdiğine dair kulis bilgilerini aktardı.

Fırat, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında “Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Çünkü ortada bir hüzün var. Bu hüznün olduğu bir dönemde müziksiz bir kampanya süreci yaşayacağız” dedi.

Peki AK Parti nasıl bir seçim kampanyası yürütecek ve bu yürüteceği kampanyanın sınırlarını kim çizdi? Sizlerle edindiğim bilgileri paylaşacağım.

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ERDOĞAN ‘DEPREM İSTİSMAR EDİLMEYECEK’ DİYEREK TALİMATI VERDİ

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapılan toplantılarda deprem felaketine dikkati çekerek; “Sade ve sakin bir kampanya” istediğini belirtip “Deprem istismar edilmeyecek” sözleriyle kampanyanın doğrudan sınırlarını çizen isim oldu.

- Ramazan ayı boyunca miting yapmayı planlamıyor. Bunun yerine açılışlarda, toplantılarda, bina önlerinde gösterişsiz platformlarda, hafif bir yükseltinin üzerinde konuşmayı tercih etti.

- Bayraklı, ışıklı mitinglerin yerini daha çok yüz yüze görüşmeler, ziyaretler alacak.

- Ramazan ayı sonrası için düşünülen mitinglerde de ramazan ayı boyunca yapılacak olan konuşmalarda da ne müzik olacak ne de arkasında büyük ekranlarda görüntüler.

- Seçim mitinglerinde bugüne kadar kullanılan turkuaz rengi halı da serilmeyecek. Onun yerine siyah bir halı platforma konulacak.

‘HATIR GÖNÜL DEVRİ KAPANDI’

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanların büyükşehirlerde milletvekili adayı olacaklarını açıkladı. Peki, AK Parti seçimlere nasıl bir vitrinle gitmeyi planlıyor? Bu sorunun yanıtına üst düzey bir kaynağım şu cümle ile yanıt verdi: “Artık hatır gönül devri kapandı.”

- Temel amaç seçimi kazanmak. Bu yüzden bakanlar sahaya sürüldü. Büyükşehirlerde vekil olmak için çalışacaklar.

- Seçimlere katılan siyasi parti sayılarını ve ittifakları düşünürsek, önümüzdeki süreçte seçimi kazanan cumhurbaşkanı açısından TBMM’de de güçlü olmak önem kazanacak. Yani bakan yapmak için vekillikten istifa yöntemine başvurulması beklenmiyor.

- Bu da demek oluyor ki, eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilirse seçmenin karşısına yeni bir kabine ile çıkacak.

- Kabinede cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı ikiye çıkabilir.

- Akıllardaki soru Mehmet Şimşek’in durumu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şimşek’le istişarelerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasındaki görüşmenin çok iyi geçtiğine dikkat çeken kaynaklar; “Şimşek elinden geleni yapmaya hazır, bu görüşmelerin devamı da olur. Bir yöntemde de anlaşılabilir” dedi. Ancak sorun bu değil. Sorun, Mehmet Şimşek’in sağlığı. Bir süredir tedavi gören Şimşek’in yurtdışında tedavisi devam edecek.

- Gelelim milletvekili listelerine... Üç dönem kuralı istisnaları olsa da genel olarak işletilecek.

- AK Parti listeleri son dönemlerde yazıldığı gibi ünlü isimlerden oluşmayacak. İstisnaları olsa da AK Parti illerde yoklama, araştırma, sosyolojik verilerle sevilen, sayılan isimleri aday yapmaya hazırlanıyor.

- Yine üst düzey bir kaynağım; “Rasyonel bir liste görülecek” dedi."