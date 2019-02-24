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AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop teşekkürü

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesiyle ilgili olarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

24 Şubat 2019 Pazar 17:32
AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop teşekkürü

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına seçilmesini AA muhabirine değerlendirdi.

Türkiye'nin 90 yıllık demokrasi tarihine bakıldığında, Meclis  Başkanlığı seçiminin zaman zaman krizlere sahne olabildiğini belirten Turan, son  dönemde başkanlık seçiminin ise partilerin bir araya gelmesiyle  kriz yaşanmadan  aşıldığını ifade etti.

Meclis Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha  kıymetli hale geldiğini söyleyen Turan, "Yeni sistemde yasama ve yürütme tamamen  ayrıldı. Yasamanın başında Meclis Başkanı, yürütmenin başında Cumhurbaşkanı olmak  üzere farklı erklerin yürüyüşü olacak. O yüzden yeni dönemde Meclis Başkanımızın  Anayasa hukukunu iyi bilen, TBMM Anayasa Komisyonu başkanlığı yapmış bir kişi  olmasını özel olarak istedik." diye konuştu.

Turan, Mustafa Şentop'un, temayül sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru, Meclisteki seçimde de AK Parti ve MHP milletvekillerinin desteğiyle seçildiğini kaydetti.

Turan, şöyle konuştu:

"Anayasa hukukunu iyi bilen Sayın Şentop'un, Anayasa Komisyonunun  başkanlığını yapmış olması, sistem değişikliği sürecinde aldığı önemli yükler  aslında yeni dönemle ilgili iddiamızı ortaya koyan bir yaklaşım. Çünkü tabiri  caizse artık devletin teamülleri, kurumları tekrar oluşuyor. O yüzden bu oluşum  içinde devletin dönüşümünü, yeni sistemi iyi bilen insanların önde olmasının ayrı  bir kıymeti var."

Şentop'un başkanlığının, Meclisteki uzlaşı kültürünü artıracağını  ifade eden Turan, Meclis Başkanlığının da yeni dönemde daha kıymetli bir  fonksiyon icra edeceğinin altını çizdi.

"Anayasa değişikliğinin mimarlarından"

Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması  kampanya sürecinde, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet" sloganını kullandıklarını  hatırlatan Turan, "Başkanın yüzde 52'den fazla oy alarak güçlü şekilde iş başında  olması şu anda sorunların çözülmesi açısından en büyük avantajımız. Aynı şekilde  'güçlü Meclis' diyerek de aslında yeni sistemde Meclisin fonksiyonuna atıf yapmış  olduk." dedi.

Anayasa'yı bilen, yeni sistemin hayata geçirilmesi öncesinde diğer  partilerle toplantılar, görüşmeler yapan, Anayasa değişikliğinin mimarlarından  olan bir kişinin Meclis Başkanı olmasının yeni sistemin hayata geçmesinde büyük  bir avantaj olacağını dile getiren Turan, "Sayın Şentop'un, yeni sistemin  inşasında önemli bir görevi yerine getireceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

"Meseleyi koltuk olarak değil emanet olarak görüyoruz"

AK Parti'nin içinden çıkan 8. Meclis Başkanı'nın seçildiğine dikkati  çeken Turan, şöyle devam etti:

"AK Parti'nin 17 yılı geride bırakması, uzun süreden beri iktidarda  olması, sorunları büyük bir kriz olmadan çözüyor olması, seçim safahatlarını  hızlı şekilde bitiriyor olması büyük bir kıymet. 8 Meclis Başkanımız değişmiş ama  hiçbir sorun, kriz yok. Bu çok kıymetli bir değer. Biz meseleyi koltuk, makam  olarak değil emanet olarak gören bir neslin evlatlarıyız. Emanet olarak gören  nesil olarak istiyoruz ki değil 8, 18 de olsa bu işler hiç kavga olmadan devam  etsin. Sayın Şentop'un, 8. AK Parti'li Meclis Başkanlığının ayrı bir kıymeti var.  Artık biz yeni bir parti değiliz, sıradan bir parti değiliz. Kökleri, teamülleri  olan farklı bir partiyiz."

MHP Lideri Bahçeli'ye teşekkür

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, küresel operasyonlara karşı hayata  geçirilen Cumhur İttifakı'nın, her kritik aşamada bir araya gelerek sorunları aşmada büyük bir enerji ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sayın Bahçeli'nin tüm kadrosuyla Sayın Şentop'a destek olması da  Cumhur İttifakı'nın ruhunda olan bir yaklaşım. Çok kıymetli buluyoruz, teşekkür  borcumuz var diye düşünüyoruz. Çünkü 90 yıllık cumhuriyetimizde hep birinci  partilerin içerisinden başkan seçimi olmuş. AK Parti'nin 291 milletvekili var.  Bunun içinden olması kıymetliydi. Sorunsuz, sıkıntısız, üçüncü turda tamamlanan  bir Meclis Başkanlığı seçimi oldu."

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 17:32
  1. Tekirdağ
  2. AK Parti
  3. AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
  4. TBMM Başkanlık seçimi
  5. Mustafa Şentop
  6. Teşekkü
  7. Teşekkür mesajı
  8. Devlet Bahçeli

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