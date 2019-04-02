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AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!

CHP’li Mansur Yavaş, Ankara’da 25 ilçeden 19’unda AK Parti’nin ezici üstünlükle birinci çıkmasının ardından zor duruma düştü. Belediye meclisinde çoğunluktaki AK partili üyelerin onayı olmadan hiçbir karar çıkarılamayacak

02 Nisan 2019 Salı 20:17
AK Parti'den Mansur Yavaş'a büyük şok!

İtiraz ve geçersiz oyların tekrardan ele alındığı Ankara'da Mansur Yavaş, Büyükşehir'i kazansa da 25 ilçedeki dağılıma bakıldığında belediye meclis üyeliklerinde çoğunluk AK Parti'nin elinde olacak. 25 ilçenin 19'unda ezici çoğunlukla birinci çıkan AK Parti, başkentin tüm ilçelerindeki belediye meclis üyeliklerini de açık arayla aldı.

Mansur Yavaş meclisi kaybetti

Sabah'ın haberine göre; Yavaş; Çankaya, Yenimahalle ilçeleri dışındaki tüm ilçelerde ortalamanın altında oylarla yarışı tamamladı. Yavaş'ın denetim ve denge gücünü elinde tutan AK Parti'siz Belediye Meclisi'nden karar çıkması zor.

Cumhur İttifakı olarak seçime giren AK Parti, 'Kalecik, Akyurt, Çubuk, Kızılcahamam, Şereflikoçhisar, Pursaklar, Evren, Haymana, Ayaş, Beypazarı, Bala, Keçiören, Sincan, Kahramankazan, Altındağ, Güdül, Mamak, Çamlıdere' olmak üzere 19 ilde oyların yüzde 50'den fazlasını aldı.

Bu illerin 10'unda alınan oy oranı yüzde 65'i aştı. 2014'te yerel seçimlere göre oylarını hem il hem de ilçe bazında ortalama yüzde 5 artıran AK Parti'nin ilçelerdeki başarısı ise kent yönetimlerinin belirleyicisi haline getirdi.

Özellikle Ankara'da ilçelerdeki oyların yüzde 60'a yakınını alan AK Parti, 'Mamak, Altındağ, Keçiören, Pursaklar' gibi ilçelerde meclis üyeliklerinin yüzde 85'ini kazandı.

 

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 20:17
  1. Ankara
  2. mansur yavaş
  3. Kalecik
  4. Akyurt
  5. Çubuk
  6. Kızılcahamam
  7. Şereflikoçhisar
  8. Pursaklar
  9. Evren
  10. Haymana
  11. Ayaş
  12. Beypazarı
  13. Bala
  14. Keçiören
  15. Sincan
  16. Kahramankazan
  17. Altındağ
  18. Güdül
  19. Mamak
  20. Çamlıdere
  21. Pursaklar'

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