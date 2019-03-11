AK Parti'den Mansur Yavaş açıklaması

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;

Önemli bir gündem konusu var, günlerdir basında CHP’nin Ankara adayı olan Mansur Yavaş ile ilgili iddialar var. İddialar basında yer alıyor ve bunlar önemli, vahim iddialar. Fakat ne CHP’den ne de Yavaş’ın kendisinden bir açıklama gelmedi. Halbuki sorumlu bir partinin derhal açıklama yapması, olayı açıklığa kavuşturması gerekirdi. Bu iddiaları, arkadaşlarımız sordular bize.Bizim önce incelememiz gerekiyordu. İddiaların hepsini takip ediyorduk fakat bir açıklama yaparlar mı diye bekledik, gelmedi. Bizim vardığımız sonuçlar, belgeli bilgili sonuçlar olarak vahim bazı durumların olduğunu ortaya çıkardı.Yavaş ile ilgili olarak ortaya atılan iddia, sahte senet kullanarak icra takibi yaptığına dairdir. Ne Yavaş’ın kendisi ne CHP genel başkanı açıklama yapmıyor. Bu çok ağır bir iddiadır.

Üstünü örtmeye çalışıyorlar

Bu konuyu görmezden gelme, üstünü örtme tavırları var. Yapılan incelemede görülen şudur; basında ortaya koyulan iddia şuydu. Bir vatandaş Mansur Yavaş’ın sahte bir senedi 2015’te icra takibine koyarak kendisinden 600 bin dolar tahsil etmeye çalıştığını iddia ediliyor. Tabi bunun neticesinde Mansur Yavaş ile ilgili olarak yasal süreç başlatılıyor.Neticede bu imza incelendiğinde, senetteki imza incelendiğinde vatandaşa ait olmadığı; jandarmanın ve emniyetin bilirkişilerince açıkça ortaya konuyor. Adli tıp raporlarında da sabit hale gelmiştir.

Sahtecilik, şantaj, tehdit

Bu senedin sahte olduğunu ortaya koyuyor. Tabi sahte senedin tespitiyle ilgili icra takibi iptal edilmiş oluyor. Ve mahkeme Yavaş ile ilgili olarak para cezasına hükmediyor. Dava süreci sonuçlanıyor 2016 yılında Yargıtay tarafından onanıyor ve kesinleşiyor.Yani CHP’nin Türkiye’nin kalbine belediye başkanı olarak önerdiği şahsın, sahte senet takibi yaptığı, bu senetteki imzaların sahte olduğuna dair raporların kesin olduğu, yargı neticesinde kötü niyet tazminatına ve para cezasına çarpıtıldığı bir tabloyla karşı karşıyayız.Dolayısıyla bu açıdan basında ortaya çıkan iddialara niye cevap verilmediği… CHP ve ilgili aday tarafından niye örtbas edilmeye çalışıldığı da ortaya çıkmış oluyor.Tabi olay devam ediyor. 2015’ten bu zamana kadar Mansur Yavaş ile bu vatandaş arasında karşılıklı iddialar ilgili 28 ayrı soruşturma, dava ve icra takipleri devam ediyor. Resmi evrakta sahtecilik, şantaj ve menfaat temini en vahimi yargı içerisinde örgüt kurmak ve kişisel ilişkilerle nüfuz ticareti yapmak gibi suçlamalarla ilgili olarak süreç devam ediyor. Mansur Yavaş’a yöneltilen suçlamalar bu şekilde.Ankara ağır ceza mahkemesinde, avukatlık suçlarıyla ilgili devam eden bir ceza davası sürdüğü söylenmektedir.

CHP niçin cevap vermedi

CHP içerisinde pek çok yönetici adaylar tespit edildikten sonra; CHP’de kurulların işletilmediğini, Kılıçdaroğlu’nun diktatör gibi davranarak adayları belirlediği açıklamaları yapmıştı. CHP’nin Ankara’ya belediye başkanı olarak önerdiği bu şahıs sahte bir senetle icra takibi yapmış mıdır? Yapmamış mıdır? Kesinleşmiş yargı süreci var mıdır? Yok mudur?Mansur Yavaş “Söz konusu vatandaştan alacağım vardır” diyor. Bu alacağının hangi hizmete karşı olarak olduğunu sormak gerekiyor. Çünkü Yavaş, bu şahsın müvekkili değil, vekili değil. Dolayısıyla hangi ilişkinin neticesi olarak bu alacaktan bahsedilmektedir?Sahte senet kullandığı 2016’da Yargıtay kararıyla kesinleşen bu şahısla ilgili olarak CHP niçin cevap vermemiştir? Vatandaşın önüne temiz aday çıkartmak bütün siyasi partilerin görevidir. Böyle bir şeyin bilinmemesi mümkün değil. Bunu bilinmesine rağmen, hangi ahlak prensibiyle uygun olduğunu düşünüyorsunuz?

Türk siyasi tarihine geçecek bir tablo

En önemli konu da şudur. Hakkında bu şekilde iddialar olan birisi, Ankaralıların önüne belediye başkan adayı olarak çıkartma tutumunuz devam edecek midir? Israrınız var mıdır? Resmi evrakta sahtecilik, yargı içinde örgüt kurmak, şantaj, kaçak işçi çalıştırmakla ilgili de yargı süreçleri devam ediyor. Tehdit, şantaj, özel hayatın gizliliğini ihlal, görevi kötüye kullanmak gibi konularda ise yargı süreci 28 ayrı davayı kapsayacak şekilde sürmektedir. Dolayısıyla Türk siyasi tarihi açısından, tarihe geçecek bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz.

Vatandaşa açıklama borçları var

Ankaralıların bunu bilmesi gerekiyor. Birkaç yılda bir CHP tarafından kurtarıcı olarak Ankara’ya aday olarak gösterilen bir şahıs söz konusu. Seçimi kaybettikten sonra ortada kayboluyor. Sesi duyulmuyor, kendisi görülmüyor. İki seçim arasında aday olmanın dışında ne iş yaptığını, nelerle uğraştığını bilmek vatandaşın hakkı. Bu esnada adının hangi olaylara karıştığını bilmek de vatandaşın hakkıdır.Sahte senetle icra takibi başlatan ve bu konuda hüküm giymiş birisinin, bir sürü suçlama olan birisinin CHP tarafından Ankaralılara aday olarak sunulması, Ankaralı seçmene yapılacak en büyük haksızlıklardan birisidir.En dikkat çekici olan da şudur. En ufak bir olayda bütün sözcüleri derhal arka arkaya açıklama yaparken, basında yer alan iddialarla ilgili CHP’nin hiçbir sözcüsü açıklama yapmamıştır. Vatandaşımıza bunu açıklama borçları var. Arkasından CHP genel başkanı her konuda konuşurken, bu konuda hiçbir açıklama yapmamıştır.

Biz inceledik, vardığımız sonuçlar...

CHP tabanına yapılan bu haksızlık, Ankara seçmenine yapılan da bir saygısızlıktır aynı zamanda. Bunun açıklığa kavuşturulması gerekirken, basında yer alan iddialara cevap vermeyenler en az bu şahsın işlediği cürüm kadar vatandaşa karşı bir saygısızlık içerisinde davranış sergilemişlerdir. Biz inceledik ve vardığımız sonuçlar bu şekilde vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. CHP’nin ve Mansur Yavaş’ın suskunluğunu da vatandaşımızın takdirine arz ediyoruz.

Ayrıntılar geliyor...