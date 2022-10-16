  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Madenci babasının o sözleri yürekleri sızlattı! Okurken boğazınız düğümlenecek

CHP-FETÖ ittifakının Emniyet operasyonu! Korsan sendika ile polis intiharları konusunda dezenformasyon fırtınası!

İlber Ortaylı'dan ilginç açıklama: ABD gözünü Karadeniz hâkimiyetine dikti!

Zelenski Rusya’nın kaybını duyurdu! “Düşmanın kaybı 65 bin…”

Selçuk Bayraktar büyük müjdeyi duyurdu! Bomba haberi verdi

Bartın'dan yürek yakan detay: Arkadaşları için kendini feda etti

Karanlık Oda TV, sınıra yürüyen Afganları paylaştı ama sınırda yakalanmalarını...

Dev bankadan kaçış başladı! Herkes parasını çekiyor

Memura var onlara yok! Sözleşmeli personellerden flaş talep

O belediyeden büyük alçaklık! Camilere bakın ne gönderdiler
Siyaset AK Parti'den maden kazası açıklaması: Hepsi ortaya çıkacak
Siyaset

AK Parti'den maden kazası açıklaması: Hepsi ortaya çıkacak

Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "İlgili birimlerimiz soruşturmalarını yapıyorlar. En ufak bir hata, kusur varsa bunlar ortaya çıkacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 17:59:00 -
AK Parti'den maden kazası açıklaması: Hepsi ortaya çıkacak

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin, ilgili birimlerin soruşturmalarını yaptığını, en ufak bir hata, kusur varsa bunların ortaya çıkacağını söyledi.

Kurtulmuş, Maltepe'de düzenlenen Ordu Tanıtım Günleri'nde basın mensuplarına Bartın'da maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Maden ocağında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz gece Bartın'da kaybettiğimiz 41 madenci şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum. Çok buruk ve hüzünlü günler geçiriyoruz. Bu hüzün, Ordulular buluşmasına da yansıyor. Mekanları cennet olsun. Allah aile fertlerine, sevenlerine, hemşerilerimize, aziz milletimize sabırlar versin. İnşallah bir daha böyle acılarla, böyle elemlerle karşılaştırmasın ülkemizi ve insanımızı. Bu kazanın arkasında herhangi bir hata, kusur varsa bunların hepsinin ortaya çıkarılması zaruridir. İlgili birimlerimiz soruşturmalarını yapıyorlar. En ufak bir hata, kusur varsa bunlar ortaya çıkacak. Kusurlu görülenler de yargı önünde hesabını vereceklerdir. Ayrıca kazanın meydana geldiği andan itibaren devletimizin ilgili tüm kurumları zamana karşı özveriyle çalışmışlardır. Burada düzenlenecek birçok etkinlik de iptal edilmiştir. Bu hassasiyetlerinden dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23