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AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, burada kendisine sorulan yeni parti kurulmasıyle ilgili soruya, "Bir açıklama ya da fiili bir durum olmadığı sürece bu konular hakkında açıklama yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum" şeklinde cevap verdi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:43
AK Parti'den kritik yeni parti açıklaması! "Fiili bir durum olmadığı sürece..."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sözde Millet İttifakı hakkında eleştirilerde bulundu.Mahir Ünal, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan gibi isimlerin kuracağı iddia edilen yeni parti hakkında da kritik açıklamalarda bulundu. 

Partisinin Düzce İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Mahir Ünal burada yaptığı konuşmada CHP ve İYİ Parti'yi eleştirerek, "Bugün CHP'nin, İYİ Parti'nin oluşturdukları ve adına 'Millet İttifakı' dedikleri ittifak, bu ismi hak etmiyor. Neden bu ismi hak etmiyor? Çünkü biz şuna bakıyoruz; Bu millet 15 Temmuz gecesi büyük bir beka mücadelesi verdi ve çıplak elleriyle devletini, istiklalini, bağımsızlığını muhafaza etti. Peki 15 Temmuz'dan sonra bu mücadeleyi kim görmezden geldi? 15 Temmuz'dan sonra Cumhurbaşkanımızın 'PKK, DHKP-C, DEAŞ, FETÖ topunuz gelin' dediği ve 4 tane terör örgütüyle Türkiye mücadele verirken, bu terör örgütlerinin diliyle ağzıyla kim konuştu? 15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyen, 'tiyatro' diyen ve Türkiye düşmanlarının diliyle konuşanlar 'Millet İttifakı' ismini hak etmiyorlar. Çünkü milletin yanında durmadıkları için. Milletin seçtiği meşru hükümeti, memleket meselesi söz konusu olduğunda bunu yapamadıkları için bunlar öncelikli olarak bu ismi hak etmiyorlar" ifadelerini kullandı.

 'HDP kendi iradesiyle siyaset yapmıyor'

 HDP'nin de talimatları Kandil'den aldığını ve kendi iradesiyle siyaset yapmadığını belirten Ünal, şöyle konuştu:

 "Terör örgütünün siyasi uzantısı olan hareketleri, özellikle PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile ittifak yapmayı, HDP'nin verdiği isimleri kendi meclis listesine koyan, hiç çekinmeden maalesef birçok yerde gördük. CHP belediye başkan adayı ile HDP il başkanı ortak açıklama yapıyor. Burada biz HDP'nin siyaset yapmasına karşı değiliz. Biz HDP'nin kendi iradesiyle siyaset yapmadığı, Kandil'in vesayeti altında siyaset yaptığı için biz bu işe siyaset demiyoruz. Çünkü siyaset iradeyle yapılır. HDP'nin bir iradesi olmadığı için, terör örgütü vesayeti altında olduğu için bir siyaseti de yoktur. Böyle bir oluşumla CHP'nin ve dolaylı olarak kendisini milliyetçi, mukaddesatçı olarak isimlendiren sözde İYİ Parti'nin ittifak yapması da, aynı şekilde 'Millet İttifakı' isminin yakışmadığını düşünüyorum."

Yeni Parti açıklaması

 Ünal, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu gibi isimlerin parti kuracağı iddialarıyla ilgili soruyu ise "Bu konunun bir şekilde herhangi bir açıklama yapılmadan, bir değerlendirme yapmanın da doğru olduğunu zannetmiyorum. Hele hele isimleri konuşmanın hiç doğru olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir açıklama ya da fiili bir durum olmadığı sürece bu konular hakkında açıklama yapmanın gerekli olmadığını düşünüyorum" diyerek cevapladı.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:43
  1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal
  2. AK Parti Düzce İl Başkanlığı
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  10. Ahmet Davutoğlu
  11. Ali Babacan
  12. Yeni parti iddiası

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