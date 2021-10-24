AK Parti'den kritik seçim açıklaması

AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kanal7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi programında soruları yanıtladı. Kandemir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AK Parti teşkilatlarında seçim çalışmaları seçim günü gözüktüğünde başlamaz. Son seçimlerin hemen akabinde değerlendirme yaparız. Milletvekili, belediye başkanı, teşkilatlarımız kendi bölgelerindeki gözlemlerini aktarırlar. Sonra sandıkları masaya yatırırız. Bunun üzerinden kampanya başlar. Yani biz seçime dönük propaganda yerine, süreç içerisinde vatandaşımızla hemhal olan yoğun bir çalışma süreci yaşarız. AK Parti'de siyaset yapanlar sadece seçim döneminde değil her zaman gayret içinde olurlar. Milletimizin önceliklerini siyasetimizin baş aktörü olarak görüyoruz. AK Parti, Türkiye'de ve dünyada siyaseti başka bir yere taşıdı.

"Milletimizin siyasetin nereye geldiğini çok çok iyi görüyor"

Türkiye'de yerine oturmayan şey muhalefet. Yoksa milletimiz Suriye'de, Libya'da ne yaptığımızı, Türkiye'nin Mavi Vatan'da mücadelesinde nerede durduğunu, Afrika'ya niçin gittiğini... Cumhurbaşkanımız, 'muhalefet bizim ufkumuzun ulaştığı yeri anlayamaz' diyerek bir kere daha söyledi. Milletimizin siyasetin nereye geldiğini çok çok iyi görüyor.

"Türkiye gibi ülkelerin bundan etkilenmemesi mümkün değil"

(Pandemi süreci, enflasyonun yükselmesi gibi durumlar halkın moralini bozdu mu?) AK Parti her sokakta, her mahallede diri teşkilatı olan bir hareket. Sahadan raporları aldık. Bir yandan anketlerimiz, Genel Merkez'den sahaya gönderdiğimiz arkadaşlarımız... Muhalefet bunu çarpıttı. Tüm bunlardan bir tablo çıkar bizim önümüze. Bizim gördüğümüz şey şu: Kuşkusuz dünya son yüzyılda yaşamadığı bir kriz yaşadı. Kovid salgınıyla beraber dünyada birtakım dengeler değişti. Son dönemde enerji fiyatlarında yüzde 250'lere varan artışlar oldu. İngiltere'de akaryakıtta tedarik problemleri yaşandı. Sağlık sektöründe olağanüstü problemlerle yüzleştiler. Bu birtakım dengeleri bozdu. Türkiye gibi ülkelerin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Türkiye bütün bunları fırsata çevirdi. Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştık.

Büyüme hanelere nasıl yansıyacak? Gençlerimiz iş bulacak. Türkiye zenginleşmiş olacak. Gıda fiyatlarında da dünyada çok ciddi enflasyon oluştu.

Milletimiz müsterih olsun. Gübre fiyatları çok arttı. Çiftçilerimiz bu dönemde açıkladığımız ürünlerin tamamında o kadar memnun oldular ki. Her vatandaşımızın hanesinin bollaşacağını yakında hep birlikte görmüş olacağız.

"Bu dönemde gelirdeki artış öncekilere göre daha çok artacak"

(Döviz arttı. Sabit ücret kazanan kişiler fakirleşti. Sabit ücretlinin durumunun iyileşmesi için adım atılacak mı?) Tabii ki. Cumhurbaşkanımız her daim tabiri caizse dizini kırıp hep vatandaşın sofrasına oturmuş bir Genel Başkan. Orada dar gelirlinin, sabit gelirlinin yaşamında biz bir daralmaya asla müsaade etmeyiz. Bu dönemde gelirdeki artış öncekilere göre daha çok artacak.

"Millet Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti çok büyük işler başardı"

AK Parti tarihinin en yüksek üye kaydını gerçekleştirdik son bir sene içinde. Sahada gördüğümüz şey şu: Millet, 'Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti çok büyük işler başardı. Umudumuz sizde' diyor.

Tebdil-i kıyafetten kastım şuydu: Genel Merkez'imizden görevlendirdiğimiz arkadaşlarımız, oradaki fotoğrafı çekerler. Bizim partimize, partimizin yetkilileriyle ilgili algı nedir gibi. O arkadaşlarımız o ilde tanınan kişiler değildir. Örnek veriyorum; Adıyaman'da belediye başkanlığı yapmış arkadaşımızı Rize'de görevlendiririz. AK Partili olarak yapar bunu da. AK Parti sokağın sesidir. Onların ifade ettiği gibi bir çarpıtma yok.

10 büyükelçinin skandal çağrısı

(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "istenmeyen adam ilan edilsinler" talimatı krize neden olmaz mı?) Bu bir kriz değil. Krizse de biz oluşturmadık. Kendi yolunu kendisi çizen ülkede bir kısım büyükelçiler bir araya gelmek suretiyle size karşı bildiri yayınlıyorlar. Bu ülkelerle bizim ilişkilerimizde biz bu meseleleri konuşmuş muyuz? Evet konuşmuşuz. Onlara gelince yargı bağımsız, bize gelince bağımlı. Kusura bakmasınlar, Türkiye'yi anlamamışlar.

Muhalefet lideri 11. büyükelçi gibi davranır, yine aynı yerden konuşur. Bunların temsilcileri (CHP'li Ünal Çeviköz) geçenlerde de Mavi Vatan'la ilgili aynı şeyi söylemişti. Geçer onların yanına yine oradan konuşuruz. Bunlara alışkınız.

Erdoğan-Biden görüşmesi

Son görüşme çok pozitif bir havada gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanımızın dış politikada açtığı yeni bir sayfa var.

CHP liderinin tehdidi

Çok korkunç bir açıklama bu. Bu bizi şaşırtıyor mu? Hayır. Bu, esasında CHP'nin tam da kodu. CHP, vesayetçi bir siyasi hareket.