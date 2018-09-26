AK Parti’den kritik ittifak mesajı

Numan Kurtulmuş ittifak görüşmesi ile ilgili açıklamasında “Dünkü görüşmeden sonra arkadaşların da ifade ettiği gibi bir muhabbet görüşmesi, bir iyi niyet görüşmesiydi. İki arkadaşımız birbirini zaten yakinen tanıyan arkadaşlar. Onlar, gayriresmi olarak, henüz resmi görüşmelere başlanmadan bir muhabbet ortamında bir araya gelmiş ve karşılıklı olarak temenniler ifade edilmiştir. Dolayısıyla yapılan görüşme, bir resmi görüşme ve karar verilmiş bir durum değildir” şeklinde konuştu.