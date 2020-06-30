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Siyaset

AK Parti'den kovulan eski bakandan İmamoğlu'na destek

17-25 Aralık sürecinde AK Parti ile ters düşen ve ihraç edilmek üzereyken istifa eden Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay, kamuoyunda tepkilere neden olan "Fatih'in tablosu" konusunda CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek verdi. Günay, AK Parti'den önce CHP'den de kovulmuştu.

Yeniakit Publisher
2020-06-30 14:20:00 - 2020-06-30 14:23:49
AK Parti'den kovulan eski bakandan İmamoğlu'na destek

Siyasi kariyeri boyunca birçok başarıya imza atan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu yolda ilerlerken dava arkadaşım dediği insanlar tarafından yarı yolda bırakıldı. Özellikle 2013'teki FETÖ kumpasları, ak ile karayı seçme konusunda adeta turnusol kağıdı görevi gördü. AK Parti'den ayrılmaya karar veren çoğu siyasetçinin, FETÖ kumpaslarıyla birlikte bu kararı almaları dikkatlerden kaçmıyor.

17-25 Aralık döneminde AK Parti ile ters düşen isimlerden biri de Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay olmuştu. CHP'den kovulup AK Parti'ye geçen Günay, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında iktidar partisiyle ters düşmüştü. AK Parti ihraç etmek üzereyken Günay istifa etmişti.

17-25 Aralık sürecinde AK Parti'den kovulmak üzereyken istifa eden Günay, bugün kamuoyunda tepkilere neden olan "Fatih'in tablosu" konusunda CHP'nin safında yer aldı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi idaresinin 6.5 milyon TL ödeyerek satın aldığı tablo hakkında açıklama yapan Günay, "Kültür-sanata verilen önem en iyi tanıtımdır. Frankfurt Kitap Fuarı, Paris Türk Mevsimi, Rusya Türk Yılı gibi etkinliklerin, arkeoloji ve yeni müze gibi kültürel hamlelerin turizm için de çok etkili olduğunu yaşamıştık. İBB, Fatih tablosuyla böyle önemli bir tanıtım atağı yaptı" dedi.

Hastane yolu gibi elzem konulara bütçe bulamayıp CHP'li şarkıcılar için konser bütçesi ayıran, "İndirim yapacağız" dediği ulaşımda mali sorunları bahane edip "bindirim" yapan İmamoğlu'nun, bir tabloya 6.5 milyon TL ödemesi büyük tepkilere neden olmuştu. Aynı zamanda ünlü tarihçi Murat Bardakçı, tablonun sahte olduğunu açıklamıştı.

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Yorumlar

Turan

Senin gibi İmamoğlu da hizmet aşkıyla yanıyor... İnanırsan....
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sincanlı

ulan ....lar öyle bir tabloyu gerçek olsa 8 milyona veririrlermi orada 8 milyonu temizlik görevlisi kapıcı aylık olarak alıyor istanbula 8 milyon haydahladılar olay bu
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