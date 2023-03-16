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Siyaset AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi HDP mesajı! '18 Mart'ta keşke Çanakkale'de olsaydınız'
Siyaset

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi HDP mesajı! '18 Mart'ta keşke Çanakkale'de olsaydınız'

Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti için 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü tarihini seçmesi tepkileri beraberinde getirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 01:21:00 - 2023-03-16 01:29:16
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi HDP mesajı! '18 Mart'ta keşke Çanakkale'de olsaydınız'

 Yeniakit.com.tr 

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6'lı noter masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini 18 Mart'ta gerçekleştirmeyi planlamasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na ilişkin haberi alıntılayan Turan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni hatırlattı.

AK Partili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nu etiketlediği mesajında, "18Mart’ta keşke Çanakkale'de olsaydınız." dedi.


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