AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na tokat gibi HDP mesajı! '18 Mart'ta keşke Çanakkale'de olsaydınız'
Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP'yi ziyareti için 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü tarihini seçmesi tepkileri beraberinde getirdi.
Yeniakit.com.tr
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 6'lı noter masasının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyaretini 18 Mart'ta gerçekleştirmeyi planlamasına tepki gösterdi.
Twitter hesabından Kılıçdaroğlu'na ilişkin haberi alıntılayan Turan, 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni hatırlattı.
AK Partili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu'nu etiketlediği mesajında, "18Mart’ta keşke Çanakkale'de olsaydınız." dedi.