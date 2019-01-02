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AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Turan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan için "meşru değildir" sözlerini sert dille eleştirdi.

02 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na sert cevap!

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Turan, Lapseki ilçesinde doğal gaz kullanımının başlaması dolayısıyla belediye binası önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yorumlarına cevap verdi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için, "meşru değildir" sözlerini değerlendiren Turan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Meşruiyet kürsüde değil"

"Cumhurbaşkanımız çocukluğundan beri hayatı kamera önünde olan, hep seçimle olan, ilçe başkanlığı, il başkanlığı, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı, her dönemde seçimle gelen, herkesin tanıdığı, bildiği bir insan. Gayri meşru demek, kafasının arkasında 28 Şubat'tan kalıntı olan, 27 Nisan'dan kalıntı olan, 15 Temmuz tiyatro denen kalıntı olan, darbeci zihniyetin seçimlere yönelik yaptığı ithamdır, eleştiridir. Bu milletin oy verdiği, sahip çıktığı herkes başımızın tacıdır. Meşruiyet kürsüde değil, milletin sandığındadır. O yüzden bir daha söylüyorum. Bu tarz polemiklere prim vermeyeceğiz."

 

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Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 15:28
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  2. Kema Kılıçdaroğlu
  3. CHP

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