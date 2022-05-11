AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu sözlerine sert tepki: Sığınmacıları...

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzensiz göçmenlere ilişkin açıklamalarda bulunuyor. Çelik, "Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Türkiye'nin politikası yok gibi konuşanlar oradaki durumu bilmiyor. Cumhurbaşkanımız çok net bir ifade kullandı. Bir gün gönüllü ve onurlu şekilde döneceklerdir. Biz bunları katillere teslim edemeyiz. Muhalefet partilerinin bu insanları katillere teslim etmemek için programları var mı? Karşılarında bir katliam makinası var.

Kılıçdaroğlu grup konuşmasında çok üzücü şeyler söyledi. Sayın Kılıçdaroğlu rekabet siyaseti değil husumet siyaseti güdüyor. Bu insanlar ölümden kaçarak ülkemize geldi. Biz sığınmacıları katillere teslim edemeyiz. Kılıçdaroğlu rekabet değil 'husumet siyaseti' yürütüyor. Esad rejimine kim empati kuruyorsa asıl maşa odur.

Diyor ki Aylan bebeğin ölümünden Erdoğan sorumludur. Cumhurbaşkanımız, dünyaya seslendi, 'Bu çocuklar Akdeniz'de ölmesin. Akdeniz çocuklara mezar olmasın' dedi. Kılıçdaroğlu'nun son açıklamaları utanç verici, büyük bir yalan.

Emperyalistlerin maşası ifadesini aynen iade ediyoruz."