AK Parti'den Karamollaoğlu'na cevap: Ya sözlükteki karşılığını bilmiyorsun ya da...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bayrampaşa’da Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği ve Mega Center’da vatandaşlarla buluştu.

Kabaktepe, yıllardır yapılan yatırımların yüzde 90'ının israf olduğunu belirten Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na cevap verdi.

'Ya sözlükteki karşılığını bilmiyorsun, ya da...'

Kabaktepe açıklamasında, ''Birisi diyor, ‘Tayyip Erdoğan’ın yaptığı yatırımlar israftır. Ben söylüyorum. Ya ‘israf’ kelimesinin sözlükteki karşılığını bilmiyorsun ya da bu memleketin gelişmesini istemiyorsun. Havaalanı, köprüler, hastaneler, yollar mı israf? 80 ile üniversite açılmış. Onlar mı israf?” şeklinde konuştu.

İlk olarak ‘Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği’ne ziyaret gerçekleştiren Kabaktepe, dernekte bulunan vatandaşlarla bir araya geldi.

Programının sonunda Mega Center’da esnafla buluşan Kabaktepe’ye, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, İstanbul 2. Bölge Milletvekili Adayları Ahmet Bilal Kıymaz ve Kemal Oğuz Kıdil eşlik etti.

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AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’yi “Evinize hoş geldiniz” diyerek karşılayan Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Adnan Şahinler, “Bizi her zaman desteklediniz. Etkinliklerimizde bizimle beraber oldunuz. Rumeli camiası adına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Seçimler hakkında konuşan Osman Nuri Kabaktepe, “Önümüzde bir tercihimiz var. İl başkanı olarak şunu söylüyorum. 14 Mayıs Türkiye’nin olmasıyla solması arasında sloganı da koyabiliriz. Türkiye’nin olması için gayret edenler var. Solması için gayret edenler var. Partilerden bağımsız söylüyorum. Koskoca bir gemi yapmışız. ‘O gemiye ne gerek var?’ diyen insanlar var. Bu memlekette bombalar patlamıyorsa terör saldırıları olmuyorsa Suriye’de ve Irak’ta yaptığımız operasyonlara mecburuz. Birisi çıkıyor diyor ki; ‘Askerimizin Suriye ve Irak’ta ne işi var? Biz gelir gelmez o askerleri oradan çekeceğiz’. Birisi diyor, ‘Tayyip Erdoğan’ın yaptığı yatırımlar israftır. Ben söylüyorum. Ya ‘israf’ kelimesinin sözlükteki karşılığını bilmiyorsun ya da bu memleketin gelişmesini istemiyorsun. Havaalanı, köprüler, hastaneler, yollar mı israf? 80 ile üniversite açılmış. Onlar mı israf?” şeklinde konuştu.

Bayrağımız için çalışmaya devam edeceğiz

Rumelilere seslenen Kabaktepe, “İstanbul’un güzelliği de iyiliği de bizim Saraybosna’yı, Üsküp’ü, Arnavutluk’u, Manastır’ı, Selanik’i unutmamızla doğru orantılıdır. Tarih ve kimlik insanın hem geçmişi hem de bugünüyle barışmasıyla doğru orantılıdır. Biz bugün böyle bir ana vatan içerisinde Türkiye’nin kuzeyinde, güneyinde, batısında ve doğusundaki Evlad-ı Fatihanlar olarak bir araya geldik. Hem oradaki akrabalarımızı, komşularımızı unutmayacağız. Hem de ana vatanımızda bayrağımızın ilelebet gönderde kalması için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.