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AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, son dönemde gündeme gelen kabine değişikliği iddialarıyla ilgili olarak konuştu.

20 Eylül 2019 Cuma 18:47
AK Parti'den kabine değişikliği açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Afyonkarahisar'daki Mevlevihane Camisi'nde cuma namazını kıldı ve Afyonkarahisar Belediyesi tarafından düzenlenen "40 Hatimli Şifalı Aşure" etkinliğine katıldı.

Mehmet Özhaseki, gazetecilerin yeni parti kurulması ve bakanlar kurulunun değişeceği iddialarına ilişkin sorusu üzerine, "Kendileri bilir. Zaten ortada yüzlerce parti var. Bir tane de onlar kursunlar, çok da lazımsa. Bakanlar Kurulu değişikliğini de biz bilemeyiz arkadaşlar. Onlar Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan işler. Dışarıdan illa da bir şeyler isteniyor diye bir şey yapılmaz. Eğer gerçekten bir ihtiyaç varsa, onu da Sayın Cumhurbaşkanımız görür. İstişare heyetindeki arkadaşlarımız bunu görür. Ona göre tavır alınır." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Eylül 2019 Cuma 18:47
  1. Afyon
  2. Mehmet Özhaseki
  3. Kabine değişikliği

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  • AbdullahAbdullah9 dk önce
    AKP diye birşey yok buradan anladığım. Erdoğan var. Erdoğan dese AKP'yi değil CHP'yi destekleyin bunlar CHP'ye oy verir.

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